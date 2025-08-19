Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Πολιτική

Αννίτα Δημητρίου: «Η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κ. Δημητρίου, σε παρέμβασή της, τόνισε ότι οι Κύπριοι γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» τι σημαίνει εισβολή και κατοχή

Στη Σύνοδο Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα, συμμετείχε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου, σε παρέμβασή της, τόνισε ότι οι Κύπριοι γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, υπενθυμίζοντας ότι για περισσότερο από μισό αιώνα η Κυπριακή Δημοκρατία βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής στο 37% της επικράτειάς της. Όπως ανέφερε, η τραγική αυτή εμπειρία αποτελεί τον λόγο που η Κύπρος και ο ΔΗΣΥ στέκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι μόνο από αλληλεγγύη αλλά και για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στη Σύνοδο επαναβεβαιώθηκαν οι πάγιες θέσεις του ΕΛΚ:

  • Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

  • Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτος, με την ίδια την Ουκρανία να αποφασίζει το μέλλον της.

  • Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν έως τον τερματισμό της επιθετικότητας.

  • Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας πρέπει να επιταχυνθεί, με σαφές μήνυμα για το μέλλον της στην ΕΕ.

«Η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Στέλνει το μήνυμα ότι οι αξίες μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, καταλήγοντας πως καθήκον όλων είναι να διασφαλιστεί ότι η ειρήνη που θα προκύψει θα αντικατοπτρίζει τις αξίες της Ευρώπης: ελευθερία και δημοκρατία.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited