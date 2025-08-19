Αννίτα Δημητρίου: «Η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας»

Στη Σύνοδο Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό ζήτημα, συμμετείχε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Δημητρίου, σε παρέμβασή της, τόνισε ότι οι Κύπριοι γνωρίζουν «από πρώτο χέρι» τι σημαίνει εισβολή και κατοχή, υπενθυμίζοντας ότι για περισσότερο από μισό αιώνα η Κυπριακή Δημοκρατία βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής κατοχής στο 37% της επικράτειάς της. Όπως ανέφερε, η τραγική αυτή εμπειρία αποτελεί τον λόγο που η Κύπρος και ο ΔΗΣΥ στέκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι μόνο από αλληλεγγύη αλλά και για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στη Σύνοδο επαναβεβαιώθηκαν οι πάγιες θέσεις του ΕΛΚ:

Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας είναι αδιαπραγμάτευτος, με την ίδια την Ουκρανία να αποφασίζει το μέλλον της.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν έως τον τερματισμό της επιθετικότητας.

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας πρέπει να επιταχυνθεί, με σαφές μήνυμα για το μέλλον της στην ΕΕ.

«Η ενότητα της Ευρώπης είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας. Στέλνει το μήνυμα ότι οι αξίες μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες», υπογράμμισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, καταλήγοντας πως καθήκον όλων είναι να διασφαλιστεί ότι η ειρήνη που θα προκύψει θα αντικατοπτρίζει τις αξίες της Ευρώπης: ελευθερία και δημοκρατία.