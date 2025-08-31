Ο Νίκος Αναστασίου στον «Π» - «Ουδέποτε τέθηκε θέμα αποπομπής του Αποστόλου»

Η υπουργοποίηση του βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου ή προσχώρησή του σε άλλο κόμμα θα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε την ΕΔΕΚ ως το όχημα εξυπηρέτησης της προσωπικής του ατζέντας, δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι είναι επιβεβλημένο να διαβουλευθεί με το κόμμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εάν αποφασίσει να υπουργοποιήσει τον κ. Αποστόλου. Ανέφερε επίσης ότι η ΕΔΕΚ κρίνει επιβεβλημένο να γίνει σε βάθος διερεύνηση για τα όσα πήγαν λάθος στη διαχείριση της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό και να αποδοθούν πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα κρίνει επιβεβλημένο ή όχι τον ανασχηματισμό. Δήλωσε ακόμη ότι σύντομα θα διαφανούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας για ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ και αποκάλυψε πως η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε όπως ισχύσει το Μητρώο Μελών του 2017 και σε αυτό προστεθούν όλα τα μέλη, τα οποία εγκρίθηκαν μέχρι το 2025.

Αποστόλου

Τι συνέβη με τον βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου; Αρκετός κόσμος διερωτάται αν υπήρχε παρασκήνιο και κάποιοι θεωρούν ότι ο κομματικός μηχανισμός τον εξανάγκασε σε αποχώρηση.

Ο κ. Αποστόλου, δυστυχώς, πήρε μία απόφαση, που δεν αντέχει σε καμία λογική εξήγηση. Ουδέποτε τέθηκε από την ΕΔΕΚ ή από οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, θέμα για αποπομπή του κ. Αποστόλου από την ΕΔΕΚ. Εξάλλου, συμμετείχε σε όλα τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων και κατείχε τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου η οποία έληγε κατά το επόμενο συνέδριο όπου και θα δικαιούταν να διεκδικήσει θέση για όλα τα αξιώματα. Αυτά τα γεγονότα καταρρίπτουν και τη λανθασμένη θέση του ότι παρεμποδίστηκε από το να αποτελεί μέλος της ηγεσίας της ΕΔΕΚ.

Πώς θα αντιδράσει η ΕΔΕΚ σε περίπτωση υπουργοποίησης του κ. Αποστόλου ή προσχώρησής του σε άλλο κόμμα;

Δεν θα αποφύγω να απαντήσω στην ερώτησή σας, αν και είναι υποθετική. Και θα είμαι και ξεκάθαρος. Είτε το ένα πράξει, είτε το άλλο, πάντα καθαρά υποθετικά, δυστυχώς θα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποίησε την ΕΔΕΚ ως το όχημα εξυπηρέτησης της προσωπικής του ατζέντας. Εύχομαι να μην πράξει, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και -πάντα υποθετικά- εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να έκανε τη σκέψη να υπουργοποιήσει τον κ. Αποστόλου, θα ήταν επιβεβλημένο, να διαβουλευθεί με την ΕΔΕΚ πρώτα.

Ανασχηματισμός

Κρίνετε επιβεβλημένο τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη μετά και τις φονικές πυρκαγιές;

Κρίνουμε επιβεβλημένο, πρώτα να υλοποιηθούν στον απόλυτο βαθμό τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων συμπατριωτών μας, δηλαδή η οικονομική ενίσχυση, η αποκατάσταση καταστραμμένων οικιών και επαγγελματικών υποστατικών και η επαναφορά των υποδομών των πληγεισών κοινοτήτων στην προτέρα τους μορφή. Κρίνουμε επιβεβλημένο να αποκατασταθεί το περιβάλλον και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές συνέπειες από την πυρκαγιά. Κρίνουμε επιβεβλημένο, να γίνει σε βάθος διερεύνηση για τα πολλά που πήγαν λάθος και να αποδοθούν ευθύνες και πολιτικές και υπηρεσιακές. Τον ανασχηματισμό είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα τον κρίνει επιβεβλημένο ή όχι.

Εάν τελικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποφασίσει να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, η ΕΔΕΚ θα διεκδικήσει συγκεκριμένα υπουργεία;

Η ΕΔΕΚ βάζει πάντα πάνω απ’ όλα το συλλογικό καλό. Ο θεσμικός ρόλος μας επιβάλλει να καταθέτουμε προτάσεις για την παραγωγή κοινωνικής πολιτικής. Δεν μετράμε την αξία της συμμετοχής μας με βάση τις καρέκλες. Αν κληθούμε να συνεισφέρουμε με πρόσωπα σε κυβερνητικές θέσεις, η μέριμνά μας θα είναι να υπάρχει προστιθέμενη αξία στο κυβερνητικό έργο προς όφελος της κοινωνίας. Δεν έχουμε λίστα αιτημάτων, έχουμε όμως καθαρές θέσεις σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, υγείας, παιδείας και άμυνας και θέλουμε να ακούγεται η φωνή μας.

Τελικά αποχώρησε από το κόμμα και ο πρώην πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας Διομήδης Διομήδους; Ο ίδιος υποστήριξε ότι παραμένει μέλος και δημοσίευσε επιστολή, στην οποία διευκρίνιζε ότι απλώς παραιτείται από μέλος των συλλογικών οργάνων και πρόεδρος της επαρχιακής.

Ο συναγωνιστής Διομήδης Διομήδους είναι μέλος της ΕΔΕΚ. Όντως, υπέβαλε την παραίτησή του από πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΔΕΚ Λάρνακας και από τα συλλογικά όργανα.

Ανασυγκρότηση

Πάντως υπάρχουν φωνές εντός του κόμματος, οι οποίες αναφέρουν ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της ανασυγκρότησης της ΕΔΕΚ και της επαναφοράς των αποστασιοποιηθέντων.

Η ανασυγκρότηση είναι ένα σύνθετο εγχείρημα, που δεν εξαντλείται σε εξαγγελίες και πρόσκαιρες κινήσεις. Απαιτεί χρόνο και καθημερινή εργασία προσέγγισης, ανοίγματος, διαλόγου. Προσωπικά έχω έρθει ήδη σε επαφή με εκατοντάδες στελέχη, παλαιά και νέα, επιδιώκοντας με ειλικρίνεια συνθέσεις για μια ΕΔΕΚ ενωτική και διεκδικητική της ιστορίας και των αξιών της. Έχουμε φυτέψει τον σπόρο από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα το αξίωμα του προέδρου και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα τα δείτε πολύ σύντομα, με τη συμμετοχή μάλιστα κάποιων στελεχών στα ψηφοδέλτια των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

Μητρώο μελών

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτουν αρκετοί ΕΔΕΚίτες είναι η αποκατάσταση του Μητρώου Μελών του κόμματος. Έγιναν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση;

Πρόσφατα η Κεντρική Επιτροπή, με δική μου εισήγηση, αποφάσισε όπως ισχύσει το Μητρώο Μελών του 2017 και σε αυτό προστεθούν όλα τα μέλη, τα οποία εγκρίθηκαν μέχρι το 2025. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα αποσταλούν οδηγίες προς όλες τις τοπικές οργανώσεις μέσω των επαρχιακών επιτροπών, προκειμένου να ξεκινήσει η επικοινωνία με τα μέλη της βάσης. Στόχος είναι να διασταυρωθεί, σε προσωπικό και οργανωτικό επίπεδο, ποια μέλη ενδεχομένως δεν είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Μελών. Η διαδικασία αυτή αποτελεί κρίσιμο βήμα για την οργανωτική αποτύπωση της πολιτικής μας παρουσίας σε κάθε περιοχή. Τα μέλη του κόμματος, που επιθυμούν επιβεβαίωση ότι είναι στο Μητρώο Μελών, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με μήνυμα στο τηλέφωνο. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Βουλευτικές

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διεργασίες κατάρτισης ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές;

Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων εξελίσσεται με ρυθμό που αντανακλά τη νέα κουλτούρα συνεργασίας και διαφάνειας. Ήδη σε όλες τις επαρχίες έχουν προχωρήσει οι βασικές ζυμώσεις. Απομένει η τελική διαμόρφωση των συνθέσεων, πάντοτε με σεβασμό στους τοπικούς συσχετισμούς και τα μηνύματα της βάσης, με μόνη εξαίρεση την επαρχία Λάρνακας.

Η ΕΔΕΚ έχει σήμερα κάποιο πλάνο για τις πολιτικές συνεργασίες μετά τις βουλευτικές εκλογές;

Η πολιτική δεν είναι πεδίο αποκλεισμών, οι συζητήσεις και οι συνέργειες δεν απουσιάζουν από το τραπέζι και σίγουρα για εμάς η πολιτική συνεργασία δεν είναι ζήτημα αριθμητικής, αλλά κοινής πυξίδας. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο με όσες δυνάμεις σέβονται τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την εθνική επιβίωση. Το πλάνο μας είναι να προσφέρουμε στους πολίτες και τον τόπο μας, ως ένα ιστορικό κόμμα με αγωνιστικό παρελθόν και μέλλον, όχι να μπούμε σε άγονες συναλλαγές.

Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες δεν θα συνεργαζόσασταν;

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αναπόφευκτα υπάρχουν πολλές μορφές συνεργασίας όλων των κομμάτων. Και έχουμε δει ακόμα και απόλυτα ετερώνυμα κόμματα, να ψηφίζουν μαζί. Σε επίπεδο προεδρικών εκλογών, επίσης είναι εν πολλοίς αναπόφευκτο να γίνονται συνεργασίες, όπως και στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όμως, σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, με το παρόν πολιτικό σκηνικό, δεν βλέπω να υπάρχει προοπτική για συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Και επειδή φαντάζομαι αναμένετε να ακούσετε για το ΕΛΑΜ, σας λέω ότι από τη στιγμή που η ηγεσία τους δεν έχει αποκηρύξει καταστάσεις που οδήγησαν στην προδοσία του 1974 και στην καταστροφή της Κύπρου, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε διμερείς επαφές με αυτό το κόμμα, παρά το ότι έχουν αντιγράψει πολλές από τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει εδώ και δεκαετίες.