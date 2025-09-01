Βαφεάδης για διακοπή συμβάσεων: Δεν πρόκειται να θυσιαστεί η ποιότητα προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων

Το Υπουργείο δεν πρόκειται ποτέ να θυσιάσει την ποιότητα και την ορθή εκτέλεση ενός έργου για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, όσο ισχυρά κι αν είναι αυτά, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης.

Σημείωσε επίσης ότι για τη διακοπή των συμβολαίων του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, προηγήθηκε λεπτομερής αξιολόγηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εξασφαλίσθηκε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία και συνεπώς η απόφαση διακοπής δεν ήταν πολιτική επιλογή, αλλά αναγκαιότητα που προέκυψε από τα δεδομένα του κάθε έργου.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση για διακοπή της σύμβασης για τον δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και την κριτική που ασκεί ο προκάτοχος του Γιάννης Καρούσος ότι η Κυβέρνηση αντί για διαπραγμάτευση επέλεξε τη ρήξη, ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι έγιναν επανειλημμένες και εντατικές προσπάθειες για γεφύρωση των διαφορών μεταξύ του εργολάβου και της Αναθέτουσας Αρχής, σε όλα τα διαθέσιμα επίπεδα.

Σημείωσε περαιτέρω ότι "δεν υπήρξε ούτε έλλειψη βούλησης, ούτε αδράνεια" από μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και "παρότι δεν είχε θεσμική υποχρέωση, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου συνέβαλε ενεργά σε πρακτικό επίπεδο στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένα ζητήματα που απασχολούσαν τον εργολάβο".

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι παράλληλα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων τήρησε πλήρως τις πρόνοιες της σύμβασης, ενώ η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων επιχείρησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό, αλλά οι απαιτήσεις που προβάλλονταν από την πλευρά του εργολάβου ήταν μονομερείς και δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν βάσει της σύμβασης ή της πορείας του έργου.

"Ως αποτέλεσμα, οι προσπάθειες αυτές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα", τόνισε

Κληθείς να απαντήσει στην κριτική για απουσία πολιτικής βούλησης, ο Υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου, φρονεί ότι όλα τα έργα πρέπει να ολοκληρώνονται αυστηρά στο πλαίσιο που καθορίζουν η σύμβαση και η νομοθεσία. Τόνισε δε πως η όποια παρέμβαση της Κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις ή κυβερνητική προσπάθεια να ποδηγετήσει την Αναθέτουσα Αρχή, θα είναι και αδόκιμη και παράνομη.

Ερωτηθείς εάν η διακοπή των συμβάσεων στην ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας και του δρόμου Πάφου προς Πόλη εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ο Υπουργός Μεταφορών επεσήμανε πως όταν ένας ανάδοχος επιχειρεί να αλλοιώσει ουσιωδώς το περιεχόμενο μιας σύμβασης, όταν δεν τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και δεν επιδεικνύει πρόθεση ολοκλήρωσης του έργου, και όταν οι οικονομικές του αξιώσεις κρίνονται από τα αρμόδια όργανα ως αδικαιολόγητες, τότε το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη διακοπή της σύμβασης.

"Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί το έργο να ανατεθεί σε νέο ανάδοχο, ο οποίος θα δεσμευτεί να το υλοποιήσει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων", τόνισε.

Ανέφερε επίσης πως η προστασία του δημοσίου συμφέροντος δεν περιορίζεται στην έγκαιρη ολοκλήρωση, αλλά περιλαμβάνει και την εξασφάλιση της ποιότητας που προβλέπουν οι προδιαγραφές, τόνισε δε ότι σε διαφορετική περίπτωση, οι πολίτες θα καλούνταν να καταβάλουν υψηλότερο κόστος για έργα κατώτερης ποιότητας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για απαιτήσεις που αφορούν το δρόμο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς διευκρίνισε ότι οι απαιτήσεις του εργολάβου ήταν 30 εκ. τον Απρίλιο του 2024 και αυξήθηκαν σε 36 εκ. ευρώ συν ΦΠΑ μέχρι τον Οκτώβριο, με άγνωστο το τελικό ποσό που θα διεκδικούσε στο τέλος της σύμβασης. Ανεξάρτητα όμως από τις απαιτήσεις του εργολάβου που κρίθηκαν αδικαιολόγητες από την ΚΕΑΑ, οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση θα διεκδικηθεί δικαστικά, είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ