Πόσα στοιχίζει η συνδρομή μέλους στα κόμματα;

Στοιχείο του παλαιοκομματισμού θεωρεί το πολιτικό Κίνημα «Άλμα» του Οδυσσέα Μιχαηλίδη τη συνδρομή μέλους σε κόμμα και γι’ αυτό το καταστατικό του Κινήματος δεν προβλέπει υποχρεωτικές εισφορές μελών όταν θα γίνει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων και θα ιδρυθεί η νέα πολιτική παράταξη. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι το πολιτικό Κίνημα «Άλμα» μελετά τρόπους εθελοντικής εισφοράς, όπως για παράδειγμα η δημιουργία μιας πλατφόρμας εισφορών μέσω διαδικτύου. Τι ισχύει στα άλλα κόμματα σήμερα;

Το Volt έχει την υψηλότερη συνδρομή μέλους και είναι 24 ευρώ τον χρόνο. Ακολουθούν ο ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ με συνδρομή μέλους 20 ευρώ τον χρόνο. Στο ΔΗΚΟ, τη ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ, η συνδρομή είναι 10 ευρώ τον χρόνο. Το ίδιο ισχύει και στο Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, του οποίου η συνδρομή είναι 5 ευρώ όταν κάποιος πολίτης συμμετέχει ταυτόχρονα σε οργανωμένο σύνολο που υπάγεται στο κόμμα, όπως για παράδειγμα η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων. Σε αυτή την περίπτωση η συνδρομή κομματικού μέλους είναι 5 ευρώ, αφού τα υπόλοιπα 5 ευρώ κατατίθενται ως συνδρομή μέλους στη Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων.

Πολύ χαμηλή είναι η συνδρομή μέλους στο ΕΛΑΜ, του οποίου το καταστατικό προβλέπει υποχρεωτική εισφορά 1 ευρώ το έτος. Αν και στέλεχος του κόμματος δήλωσε ότι τελικά δεν εισπράττεται το ποσό του ενός ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετά κόμματα παρατηρούνται προβλήματα ως προς την είσπραξη των υποχρεωτικών εισφορών και σε κάποιες περιπτώσεις οι ετήσιες ή μηνιαίες συνδρομές μέλους εισπράττονται σε εκλογικά και πολιτικά συνέδρια που διοργανώνουν τα κόμματα, αφότου το δικαίωμα συμμετοχής κάθε μέλους σε εκλογικές και καταστατικές διαδικασίες διασφαλίζεται όταν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο κόμμα.