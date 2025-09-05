Κύπριοι ευρωβουλευτές ενωμένοι κατά του καρκίνου του προστάτη

Πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωση με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του προστάτη, την οποία συνδιοργάνωσαν οι Κύπριοι ευρωβουλευτές Μιχάλης Χατζηπαντέλα και Γιώργος Γεωργίου μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Καρκίνο, την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και τον Οργανισμό Europa Uomo.

Στόχος της συνάντησης ήταν να ζητηθεί η εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την έγκαιρη ανίχνευση, την άρση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε προγράμματα ελέγχου και η πρακτική στήριξη των κρατών μελών στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης οι εξελίξεις γύρω από το ευρωπαϊκό έργο «PRAISE-U» που αποσκοπεί στη βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου του προστάτη στα κράτη μέλη.

Οι Κύπριοι ευρωβουλευτές κάλεσαν σε άμεση ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών ανίχνευσης και στήριξης των εθνικών συστημάτων υγείας, υπενθυμίζοντας πως στην ΕΕ καταγράφονται ετησίως περίπου 330.000 νέα περιστατικά και 70.000 θάνατοι από τη νόσο.

Πιο συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, τόνισε την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης και πρόληψης. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών ομάδων για τα θέματα υγείας στην ΕΕ και στα επιτυχή αποτελέσματά της. Μία συνεργασία που αποτυπώνεται και από «την υπερψήφιση της έκθεσης της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας για τον προϋπολογισμό του 2026», για την οποία ευχαρίστησε τον συνάδελφά του από την Αριστερά, Γιώργο Γεωργίου. για την «εποικοδομητική συνεργασία».

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ υπογράμμισε πως η πραγματική πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου θα επιτευχθεί μόνο εάν υπάρξει πολιτική βούληση για υλοποίηση των εξαγγελιών, σε συνεργασία πάντοτε με τους επαγγελματίες υγείας και τους εκπροσώπους των ασθενών, ώστε η υγεία να διασφαλιστεί ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό για όλους. Κλείνοντας, ο κ. Γεωργίου επισήμανε πως θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το EU4Health, ώστε «τα κράτη μέλη να στηριχθούν, έμπρακτα, στην ανάπτυξη των εθνικών δράσεων».

Όσον αφορά το «PRAISE-U», τοποθετήθηκαν στην εκδήλωση εκπρόσωποι του έργου από τη Σουηδία και Λιθουανία, εξηγώντας πως μπορεί το πρόγραμμα να συμβάλει στην ενίσχυση του ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη, φέρνοντας παραδείγματα από τις χώρες τους. Σημειώνεται ότι, το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε 11 κράτη μέλη, έχοντας συνολικό προϋπολογισμό περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ετοιμάζεται έκθεση

Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται σχετική έκθεση για την αντιμετώπιση του καρκίνου, που θα ενταχθεί στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωκοινοβουλίου αναμένεται πως θα ετοιμάσει την έκθεση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, για να οδηγηθεί στη συνέχεια στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου.