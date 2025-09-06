Χριστοδουλίδης: Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα φιλοξενήσει η Κύπρος στις 23 Απριλίου

Η ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ είναι η μεγαλύτερη εθνική αποστολή, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως αποτελεί μοναδική ευκαιρία να αποδείξουμε ακόμη περισσότερο στην πράξη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λόγο και ρόλο στην ΕΕ.

Κατά την τοποθέτηση του, στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται στην προεδρική κατοικία, στο Τρόοδος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στα μέλη του Σώματος, είπε ότι σε σχέση με την επερχόμενη Προεδρία «μέχρι στιγμής προχωρούμε κανονικά» όσον αφορά τις υποδομές για τις συναντήσεις που θα γίνουν, σημειώνοντας ότι θα γίνουν 258 συναντήσεις στην Κύπρο.

Όπως είπε, η Κύπρος αναμένει 28 χιλιάδες άτομα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να επισκεφθούν την Κύπρο, ενώ σημείωσε ότι έχουν καθοριστεί 84 συναντήσεις να γίνουν στη Λευκωσία και 33 συναντήσεις σε κάθε άλλη επαρχία της ελεύθερης Κύπρου.

Η Προεδρία θα αφορά όλες τις επαρχίες, επεσήμανε, αναφερόμενος ακόμη στο γεγονός πως η Κύπρος θα φιλοξενήσει στις 23 Απριλίου Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Εξάλλου, ανέφερε ότι πριν την ανάληψη της Προεδρίας θα υπάρξουν αρκετές επισκέψεις προπαρασκευαστικής φύσεως, ενώ πρόσθεσε ότι θα έρθει στην Κύπρο και το Κολλέγιο των Επιτρόπων, αλλά και αντιπροσωπείες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες, είπε ότι θα κινηθούν σε δύο επίπεδα, με το ένα αφορά τους φακέλους της ΕΕ, που θα κληρονομηθούν από την Προεδρία της Δανίας, με πιο σημαντικό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

«Είχαμε και επίσκεψη από τον Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό. Είναι πάντα μια δύσκολη διαπραγμάτευση ανάμεσα στα κράτη μέλη. Αλλά θέλουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο και όπως μας ανέφερε και ο Επίτροπος, επενδύει πολλά στην Κυπριακή Προεδρία, έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική εξέλιξη», είπε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «ο δεύτερος πιο σημαντικός φάκελος που έχουμε να συζητήσουμε είναι η απλοποίηση των διαδικασιών εντός της ΕΕ, κάτι που αγγίζει την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών».

«Είναι κάτι που ενδιαφέρει και εμάς τους ίδιους. Και φυσικά τα θέματα Ασφάλειας και Άμυνας. Και όλα αυτά, αν τα βάλουμε σε μια ενότητα όσον αφορά αυτούς τους φακέλους της ΕΕ που είναι η προτεραιότητα, αφορούν την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ», είπε.

Σε σχέση με τις προτεραιότητες της Κύπρου, αναφέρθηκε στον τομέα της Άμυνας και της Ασφάλειας, που, όπως είπε, «είναι πάρα πολύ σημαντικός, άρα, στα Συμβούλια και των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Άμυνας και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχουμε αρκετές συναντήσεις».

Επίσης, αναφέρθηκε στο Μεταναστευτικό, λέγοντας ότι «η στρατηγική που ξεκινήσαμε που συνεχίζουμε που ενισχύουμε φέρνει αποτελέσματα και είναι θετικό ότι και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ θέλουν να ακολουθήσουν τις πρακτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι «θα έχουμε την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας».

Επιπλέον, ανέφερε ότι «μια άλλη προτεραιότητα που αγγίζει και θέματα που έχουμε και εμείς στο εσωτερικό, αλλά και πολλά άλλα κράτη, είναι η ασφάλεια των υδάτων», σημειώνοντας πως «είναι ένα θέμα στο οποίο θέλουμε να έχουμε ουσιαστική, σημαντική πρόοδο, όχι απλώς μια Διακήρυξη».

Για το Στεγαστικό, είπε πως «είναι κάτι που απασχολεί όλα τα κράτη, όπως την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, αρκετά κράτη μέλη, αλλά θέλουμε να δούμε ως ΕΕ πώς μπορεί να υπάρξει και μέσω της οικονομικής ενίσχυσης της ΕΕ και των προγραμμάτων της ΕΕ, αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης που αφορά κυρίως τη νέα γενιά».

«Είναι σημαντικό», ανέφερε, «ότι για τα επτά σχέδια που έχουμε ήδη ανακοινώσει εμείς - και ετοιμάζονται και κάποια άλλα από το Υπουργείο Εσωτερικών - υπάρχει τρομερή ανταπόκριση από πλευράς νέων».

Υπογράμμισε πως στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, κάτι που αναμένει και η ΕΕ, αλλά και κράτη της περιοχής, να αξιοποιηθεί δηλαδή η Κυπριακή Προεδρία για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, «για παράδειγμα, χθες στη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου από τα πρώτα θέματα που συζητήσαμε ήταν η ανάγκη ουσιαστικά η ΕΕ να προσεγγίσει τα κράτη της περιοχής ως εταίρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα διοργανώσουμε το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Απριλίου», ανέφερε.

