Ραουνά: Άνω των 330 νομοθετικών και άλλων φακέλων στα χέρια της Κύπρου ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ

Λιγότερο από 120 ημέρες μέχρι την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, δήλωσε πως πρόκειται για μια ιστορική πρόκληση, αλλά και τεράστια ευκαιρία για την Κύπρο, η οποία αναμένεται να παραλάβει και να διαχειριστεί άνω των 330 νομοθετικών και άλλων φακέλων.

Σημείωσε πως εργαζόμαστε, υπό την καθοδήγηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα «ωφέλιμο και αποτελεσματικό» κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις της, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, που ήταν αφιερωμένη στις προετοιμασίες για την Προεδρία, η κ. Ραουνά υπογράμμισε ότι όλα εξελίσσονται «εντός χρονοδιαγραμμάτων», σημειώνοντας πως η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει 258 συναντήσεις, εκ των οποίων 80 σε υπουργικό επίπεδο, καθώς και το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, το οποίο θα λάβει χώρα στις 23 και 24 Απριλίου του 2026.

Όπως τόνισε η κ. Ραουνά «η Κυπριακή Προεδρία είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μία φορά κάθε 14 χρόνια και σκοπός μας είναι να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο για να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας μας στην ΕΕ».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Θεμάτων, κατά τη σημερινή συνεδρία συζήτησαν τις οργανωτικές πτυχές, οι οποίες όπως είπε «βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων». Η κ. Ραουνά είπε πως «το Συνεδριακό και το Κέντρο Τύπου της Προεδρίας, που θα φιλοξενήσει αυτές τις χιλιάδες των συνέδρων, θα παραδοθεί εντός των επόμενων ημερών, εντός χρονοδιαγράμματος ακριβώς για να αρχίσουν και οι τελικές προετοιμασίες».

Πρόσθεσε πως έχουν συζητηθεί θέματα ασφάλειας, θέματα μεταφορών, σημειώνοντας ότι θα φιλοξενήσουν γύρω στους 28 χιλιάδες συνέδρους, «οπότε από οργανωτικής πτυχής αυτό είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, το οποίο όμως προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας».

Όπως συμπλήρωσε, συζήτησαν για τη σύνθεση τουΣυμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγώντας ότι είναι δέκα οι συνθέσεις του Συμβουλίου, καθώς και τους σημαντικότερους νομοθετικούς και άλλους φακέλους, που θα απασχολήσουν την Κυπριακή Προεδρία σε αυτό το εξάμηνο.

Παραλαβή 330 νομοθετικών και άλλων φακέλων

Εξάλλου, η κ. Ραουνά ανέφερε πως η Κύπρος αναμένεται να παραλάβει και να διαχειριστεί άνω των 330 νομοθετικών και άλλων φακέλων, ανάμεσα στους οποίους και κρίσιμοι φάκελοι όπως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την επόμενη επταετία και το πακέτο απλοποίησης της ΕΕ, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Θα κληρονομήσουμε πέραν των 330 νομοθετικών και άλλων φακέλων και θα κληθούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία να διαπραγματευτούμε εκ μέρους και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμης σημασίας φακέλους, όπως είναι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία, σε ένα γεωπολιτικό σκηνικό περίπλοκο, δύσκολο, που όμως θα διασφαλίζει -αυτός ο προϋπολογισμός- τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, που να μπορεί να αντιμετωπίσει και μελλοντικές προκλήσεις και επίσης με πολιτικές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι σε αυτό το κομμάτι συζήτησαν και το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως το εξάμηνο πρόγραμμα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

«Πέραν από τους σημαντικούς φακέλους που θα κληρονομήσουμε και αναμένεται από εμάς να τους ωριμάσουμε από άποψη διαπραγμάτευσης, όπως το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο, όπως το πακέτο απλοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει μέσα από πέραν των 30 νομοθετικών προτάσεων να μειώσει το διοικητικό άγχος, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι και η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, ούτως ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα», πρόσθεσε.

Η Υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταναστευτική πολιτική, δηλώνοντας πως η Προεδρία της Κύπρου θα σηματοδοτήσει την έναρξη υλοποίησης του Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

«Θα προωθήσουμε απτές προτάσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο κανονισμός επιστροφών και ο καθορισμός ασφαλών χωρών καταγωγής. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη πετύχει αποτελέσματα, που αναγνωρίζονται από κράτη-μέλη», σημείωσε η κ. Ραουνά.

Επίσης, η κ. Ραουνά ανέφερε πως η Κύπρος επικεντρώνεται στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις χώρες του Κόλπου, όχι μόνο διότι είναι γειτονιά της ίδιας της Κυπριακής Δημοκρατίας, «αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η συνεργασία με αυτή την περιοχή αγγίζει την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα».

«Ήδη», σημείωσε, «προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις χώρες και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή της Προεδρίας μας, που θα είναι η διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών εμπορίου, μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης", ανέφερε.

Ανέφερε ακόμη πως υπάρχουν ζητήματα, όπως είναι το στεγαστικό -που έχουν ιδιαίτερη σημασία και για την Κύπρο- αλλά και για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συναντήσεις υψηλού επιπέδου πριν και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας

Εξάλλου, η κ. Ραουνά είπε ότι ενόψει της Προεδρίας και στην αρχή της Προεδρίας αναμένονται σημαντικές επισκέψεις-συναντήσεις, σημειώνοντας ότι στην Κύπρο τους επόμενους μήνες --πριν την Προεδρία- θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να γίνει μια ανασκόπηση της προόδου των προετοιμασιών.

Επίσης, είπε ότι θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο η συνάντηση του Κολλεγίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα επισκεφτεί την Κύπρο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το σύνολο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεδριάσει μαζί με το Υπουργικό Συμβούλιο σε συγκεκριμένες θεματικές, με στόχο η Προεδρία να έχει απτά αποτελέσματα.

Σε ερώτηση σχετική με τις ζώνες ελεύθερου εμπορίου, η κ. Ραουνά είπε ότι «οι συμφωνίες εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες και της περιοχής -αλλά και όχι μόνο της περιοχής- είναι μέρος αυτής της προσπάθειας για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει διπλωματικό κεφάλαιο και σχέσεις εμπιστοσύνης που θα τεθούν στη διάθεση της ΕΕ», ανέφερε.

Σε σχέση με το μεταναστευτικό και αν θα τεθεί κάτι πιο συγκεκριμένο στις προτεραιότητες μαζί με το Σύμφωνο για την μετανάστευση που έχει θεσπιστεί, η κ. Ραουνά απάντησε ότι «ειδικά στο κομμάτι της μετανάστευσης υπάρχουν απτές προτάσεις, οι οποίες θα προωθηθούν από την Κυπριακή Προεδρία».

Όπως ανέφερε «η Κυπριακή Προεδρία σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης του Συμφώνου Ασύλου και Μετανάστευσης και θα είναι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας που θα προχωρήσει αυτό το κομμάτι», για να προσθέσει πως «παράλληλα, υπάρχουν σημαντικά νομοθετήματα που αφορούν για παράδειγμα τον κανονισμό επιστροφών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και θα το διαπραγματευτούμε ως Κυπριακή Δημοκρατία».

«Υπάρχουν», συνέχισε, «και άλλες πτυχές που αφορούν τις ασφαλείς χώρες για επιστροφές μεταναστών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία δυόμιση χρόνια αυτής της Κυβέρνησης έχει εστιάσει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού".

"Έχουμε απτά αποτελέσματα, και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ως μέρος της προετοιμασίας μας σε κράτη μέλη πολύ συχνά οι ομόλογοι αναφέρονται στα αποτελέσματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των αποτελεσματικών πολιτικών, οπότε ναι, ο τομέας της μετανάστευσης, που όπως είπα για εμάς αφορά την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παράξει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας απτά τα αποτελέσματα», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά στο στεγαστικό και αν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς το πώς θα κινηθούν, ανέφερε πως «είναι η πρώτη φορά που στο χαρτοφυλάκιο Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται και το στεγαστικό και αυτό είναι το σήμα μας ότι απασχολεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Έχουμε στο τραπέζι ένα σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προσιτής στέγασης. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας χτίζοντας πάνω σε αυτό το σχέδιο δράσεις διοργανώνουμε και Ειδική Υπουργική Σύνοδο που θα την απασχολήσει αποκλειστικά η στεγαστική πολιτική θα καταθέσουμε προτάσεις και αυτός είναι ο στόχος μας σε αυτήν την Κυπριακή Προεδρία όχι μόνο να διαχειριζόμαστε τα θέματα αλλά να διαμορφώνουμε προτάσεις, πρωτοβουλίες να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να υπάρχουν απτά αποτελέσματα. Το ίδιο θα πράξουμε και στο κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής», είπε.

Η κ. Ραουνά είπε πως οι πρωτοβουλίες και οι προτάσεις «θα πρέπει να επικεντρώνονται στη πτυχή των προσιτών τιμών στέγασης», σημειώνοντας ότι «για αυτή την Κυβέρνηση το στεγαστικό είναι προτεραιότητα».

«Έχουμε την πρώτη συνολική στρατηγική για τη στέγαση, η οποία έχει αποτελέσματα. Θα παρουσιαστούν και αυτά, διότι υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον στα κράτη-μέλη, για τα περισσότερα κράτη-μέλη το στεγαστικό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα, για το ποιες είναι αυτές οι βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη στις οποίες μπορούμε να επενδύσουμε ως Ένωση», κατέληξε.

