Χριστοδουλίδης για Κυπριακό: «Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε»

Ετοιμότητα για την επικείμενη συνάντησή του στη Λευκωσία με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, εξέφρασε την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέροντας πως "έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμη πως για το θέμα των πέντε Ε/κ που συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα στάληκε μήνυμα σε διμερές επίπεδο προς τον Λευκό Οίκο.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του ετήσιου μνημόσυνου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Υπουργού Εξωτερικών Αλέκου Μιχαηλίδη στο χωριό Μηλικούρι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως "θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κ. Ολγκίν θα επισκεφτεί την Κύπρο πριν την ΓΣ ΟΗΕ, στο περιθώριο, όπως γνωρίζετε, της οποίας θα υπάρξει συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ και τον Τ/κ ηγέτη».

Πρόσθεσε ακόμα ότι, παρά το γεγονός ότι η κ. Ολγκίν είχε αναγκαστεί για προσωπικούς λόγους να αναβάλει προηγουμένως την επίσκεψή της στην Κύπρο "και παρά το σύντομο του χρονικού διαστήματος η κάθοδός της ανάμεσα σε άλλα είναι και ένδειξη της πολιτικής βούλησης του ΓΓ του ΟΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις, τόσο προς την κατεύθυνση των όσων έχουμε συμφωνήσει αλλά και προς τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών».

Είμαστε έτοιμοι, είπε συνεχίζοντας « για αυτή τη συνάντηση, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, για το πως θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω και στα δύο επίπεδα που προανέφερα και σε αυτά που συμφωνήσαμε να υλοποιηθούν, γιατί το πιο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αυριανή επίσκεψη του ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) Alain Berset στην Κύπρο, λέγοντας ότι είναι «μια σημαντική επίσκεψη» λαμβάνοντας υπόψιν και το γεγονός «ότι πέντε συμπατριώτες μας συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα από την κατοχική Τουρκία γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ενέργεια είναι από την κατοχική Τουρκία και είναι ένα θέμα, για το οποίο είμαστε ήδη σε επαφή».

Είναι ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε ακόμα πιο συγκεκριμένα σε συνέχεια και των άλλων ενεργειών που κάνουμε προς διάφορες κατευθύνσεις ευελπιστώντας πως αυτή η παράνομη, αυτή η πειρατική πράξη να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν, τόνισε ο Πρόεδρος.

Σε ερώτηση αν στάληκε μήνυμα και στον Λευκό Οίκο σχετικά με το θέμα των πέντε Ε/κ είπε ότι στάληκε προς τον Λευκό Οίκο και σε διμερές επίπεδο αλλά, «όπως γνωρίζετε και από Αμερικανούς Γερουσιαστές μηνύματα στάλθηκαν σε διάφορες κατευθύνσεις και ευελπιστούμε αυτές οι προσπάθειες να φέρουν αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς κατά πόσο με αυτές τις προκλήσεις από πλευράς του παράνομου καθεστώτος μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον κ. Τατάρ, καθώς και για την περαιτέρω πορεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι « υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες, και αναφέρομαι στους πέντε συμπατριώτες μας, είναι η κατοχική Τουρκία και όχι το καθεστώς, γιατί είναι με τις οδηγίες είτε με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, η οποία κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Και η συζήτηση και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται ακριβώς προς την κατεύθυνση της Τουρκίας», σημείωσε.

Ανέφερε ότι «σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί το αναγκαίο περιβάλλον που θα επιθυμούσαμε να έχουμε, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ποτέ δεν ήταν εύκολα τα δεδομένα στο Κυπριακό, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις».

«Εμείς είμαστε εδώ να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ακριβώς γιατί για μας η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον του Κυπριακού», τόνισε.

ΚΥΠΕ