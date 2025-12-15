Αυστραλία: Πατέρας και γιος οι δράστες της φονικής επίθεσης στη Μπόνταϊ – Η Κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους νόμους όπλων

Πυκνή ομίχλη επηρεάζει την κυκλοφορία στο Οδικό Δίκτυο Πλατρών – Τροόδους

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι προανήγγειλε αυστηρότερους κανόνες για τα πυροβόλα όπλα μετά τη φονική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή στη Σίδνεϊ, που στοίχισε τη ζωή σε 15 πολίτες και έναν εκ των δραστών.

Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ είναι ένας 50χρονος πατέρας και ο 24χρονος γιος του, επιβεβαιώνοντας ότι δεν αναζητούν τρίτο ύποπτο. Οι αρχές τόνισαν ότι μόνο οι δύο ήταν υπεύθυνοι για την επίθεση κατά τη διάρκεια εορτασμού του Χάνουκα, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός εκ των δραστών, και τον τραυματισμό 40 ατόμων.

Η φονική επίθεση, η χειρότερη στη χώρα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, έφερε την κυβέρνηση σε επείγουσα δράση για την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα πυροβόλα όπλα. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε πως η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους νόμους, μεταξύ των οποίων περιορισμό στον αριθμό των όπλων που μπορούν να κατέχουν νόμιμα οι πολίτες και περιοδική επανεξέταση των αδειών οπλοκατοχής.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δράστες κατείχε νόμιμα έξι πυροβόλα όπλα, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή ανάλογων τραγωδιών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

