Η αστυνόμευση πρέπει να είναι συνεχής

Η εκστρατεία ελέγχου για ανίχνευση αλκοόλης και ναρκωτικών στους οδηγούς, που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει μία εβδομάδα, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν αρκεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ευθύνεται για σχεδόν το ένα τέταρτο των θανατηφόρων τροχαίων στην Κύπρο, ενώ η εικόνα είναι εξίσου ανησυχητική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Αστυνομία οφείλει να εφαρμόζει τέτοιους ελέγχους καθημερινά, όχι μόνο για να αποτρέψει παραβάσεις αλλά και για να σώσει ζωές. Η πρόληψη δεν είναι εκστρατεία –είναι διαρκής υποχρέωση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.