Η αστυνόμευση πρέπει να είναι συνεχής

Η εκστρατεία ελέγχου για ανίχνευση αλκοόλης και ναρκωτικών στους οδηγούς, που ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει μία εβδομάδα, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν αρκεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα: η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ευθύνεται για σχεδόν το ένα τέταρτο των θανατηφόρων τροχαίων στην Κύπρο, ενώ η εικόνα είναι εξίσου ανησυχητική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Αστυνομία οφείλει να εφαρμόζει τέτοιους ελέγχους καθημερινά, όχι μόνο για να αποτρέψει παραβάσεις αλλά και για να σώσει ζωές. Η πρόληψη δεν είναι εκστρατεία –είναι διαρκής υποχρέωση.
Γ.Σ.