Game changer ο Γιώργος Παμπορίδης στη Λευκωσία - Στη μάχη των Βουλευτικών του 2026 ο πρώην υπουργός Υγείας, ενημέρωσε την Αννίτα

Στον στίβο των βουλευτικών εκλογών του 2026 μπαίνει και επίσημα ο πρώην υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης. Οι φήμες των προηγούμενων ημερών μετουσιώθηκαν σε γεγονός, με τον κ. Παμπορίδη να απαντά θετικά στην πρόταση της Αννίτας Δημητρίου για κάθοδό του στις Βουλευτικές. Ο ίδιος, όπως έγραψε ο «Π» τις προηγούμενες ημέρες, τηλεφώνησε χθες Σάββατο στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, για να την ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις του. Με τα πιο πάνω δεδομένα, η Πινδάρου θα επιδιώξει σε συνάρτηση και με την υποψηφιότητα της Αναστασίας Ανθούση (και όχι μόνο), να προσεγγίσει την αστική Λευκωσία και να αναπληρώσει ένα σημαντικό κενό που διαφάνηκε στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, το προηγούμενο διάστημα είχε σειρά επαφών με ιστορικά στελέχη της παράταξης, τα οποία τον προέτρεψαν να κατέλθει στις εκλογές του 2026, ανάμεσα τους ο Ιωάννης Κασουλίδης, του οποίου ο κ. Παμπορίδης υπήρξε στενός συνεργάτης.

Οι λόγοι της καθόδου Παμπορίδη

Ο Γιώργος Παμπορίδης προέρχεται από την λεγόμενη «Κληριδική σχολή σκέψης». Με απλά λόγια συγκαταλέγεται σε ένα στενό φάσμα ατόμων που πιστεύει στον πατριωτικό ρεαλισμό και την φιλελέυθερη αλλά κοινωνικά ευαίσθητη οικονομία. Άνθρωπος που από τα μαθητικά του χρόνια υπηρέτησε τις τάξεις του ΔΗΣΥ, πιστεύευεται επίσης, ότι μπορεί να επαναφέρει δυσαρεστημένους Συναγερμικούς της εν λόγω σχολής, πίσω στις κάλπες.

Επιπρόσθετα, ο πρώην υπουργός Υγείας, για πρώτη φορά θέτει τον εαυτό του στη κρίση των πολιτών. Μέχρι τώρα αρκετοί αναφερόμενοι στις δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Παμπορίδη, του καταλόγιζαν ότι μιλά εκ του ασφαλούς, από την στιγμή που ο ίδιος δεν κατήλθε ποτέ ως υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα. Με την υποψηφιότητα του ο κ. Παμπορίδης θα επιδιώξει να δώσει και σε αυτή τη μερίδα κόσμου την δική του απάντηση.

Αλλάζει το παιχνίδι στη Λευκωσία

Το μόνο σίγουρο στη παρούσα φάση, είναι ότι η είσοδος του Γιώργου Παμπορίδη αλλάζει τα δεδομένα στη Λευκωσία για τον ΔΗΣΥ, αφού ενισχύεται σημαντικά η δυνατότητα του να απευθυνθεί σε κοινά τα οποία, ενώ στο παρελθόν αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά των επιδόσεων του, τα τελευταία χρόνια αποτελούν σοβαρή εκλογική αδυναμία.

Φαίνεται ότι σε αυτό το στοίχημα σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει μια δυνητική συνδυαστική συνεργασία υποψηφίων όπως είναι ο κ. Παμπορίδης, η Αναστασία Ανθούση, ο Δημήτρης Δημητρίου και ενδεχομένως ο Κώστας Γαβριηλίδης.