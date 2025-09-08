Στη Λευκωσία ο ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - «Να κτίσουμε γέφυρες κατανόησης»

Τo Δημαρχείο Λευκωσίας επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Τους δύο επισήμους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος τους ξενάγησε στο δημαρχείο και, από την οροφή του κτηρίου, παρουσίασε στον κ. Μπερσέ ορισμένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πρωτεύουσας.

Κατά την επίσκεψή του, ο Γενικός Γραμματέας υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του δήμου, σημειώνοντας: «Η επίσκεψή μου στη Λευκωσία είναι μια ισχυρή υπενθύμιση της σημασίας του διαλόγου, της συμφιλίωσης και της ειρήνης».

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόσθεσε, «υποστηρίζει όλους όσοι εργάζονται για να ξεπεραστεί η διαίρεση και για να κτιστούν γέφυρες κατανόησης, ανεκτικότητας και συνύπαρξης. Απευθύνω θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη δέσμευσή του σε αυτές τις αξίες».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με περιήγηση κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας και ο Δήμαρχος Λευκωσίας.

