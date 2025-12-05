Έκπληξη υιού Ερντογάν στα κατεχόμενα: Προσγειώθηκε και πήγε κατευθείαν στον Έρχιουρμαν

Ως έκπληξη σχολιάζεται η αιφνίδια επίσκεψη του υιού του Τούρκου Προέδρου Μπιλάλ Ερντογάν στα κατεχόμενα, ο οποίος - με πρόσχημα μια διάλεξη - έκανε κατευθείαν στάση στο «προεδρικό» για συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο υιός Ερντογάν βρέθηκε στην κατεχόμενη Λευκωσία ως μέλος του İBTAV, όμως το «πρόγραμμα» είχε και… παράπλευρη αποστολή: επίσκεψη εθιμοτυπίας στον νέο Τ/Κ ηγέτη.

Τα χαμόγελα, τα δώρα και τα… μηνύματα

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα, στη συνάντηση έπεσαν χαμόγελα, ευγένειες και… ανταλλαγή δώρων, ενώ ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί προσωπικά τον Έρχιουρμαν για τη νίκη του στις πρόσφατες «εκλογές».

Ο Έρχιουρμαν έσπευσε να ανεβάσει και σχετική φωτογραφία στο Χ, γράφοντας:

«Φιλοξενήσαμε τον αξιότιμο Μπιλάλ Ερντογάν. Ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και τη ευγενική επίσκεψη».

Γιατί γίνεται τόση φασαρία;

Γιατί η επίσκεψη έρχεται λίγο μετά τον καβγά στην Άγκυρα για την «εκλογή» Έρχιουρμαν, όταν ο εταίρος της κυβέρνησης, ακροδεξιός ηγέτης Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ζητούσε να μην αναγνωριστεί το αποτέλεσμα και να γίνει το ψευδοκράτος… 82η επαρχία της Τουρκίας!

Έτσι, πολλοί βλέπουν την κίνηση Μπιλάλ ως μήνυμα “όλα καλά, συνεχίζουμε” από το προεδρικό παλάτι προς τα κατεχόμενα — και ως προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά το μίνι ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο της Άγκυρας.

Το παρασκήνιο συνεχίζεται…

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε «σύντομη αλλά στοχευμένη», με αναλυτές να σχολιάζουν ότι η Άγκυρα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη μετά την αλλαγή ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Και το ερώτημα που πλανάται τώρα;

Τι ήθελε πραγματικά να πει ο Μπιλάλ με αυτή την τόσο διακριτική… αλλά τόσο ηχηρή επίσκεψη;

Πηγή: edotourkia.gr