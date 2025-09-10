«Πιο δυνατοί μαζί» λέει ο ΠτΔ μετά την ανακοίνωση φον ντερ Λάιεν για ευρωπαϊκό κέντρο πυρόσβεσης στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την αναφορά της για δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πυροσβεστικού κόμβου με έδρα την Κύπρο, ο οποίος θα μπορεί να στηρίζει γειτονικά κράτη της περιοχής.

«Μαζί, περήφανα Ευρωπαίοι! Αγαπητή Ούρσουλα, σε ευχαριστώ για την εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση ενός ευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, που θα καλύπτει την περιοχή μας. Πιο δυνατοί μαζί!» έγραψε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ.

Εξάλλου, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήρτησε μήνυμα στο Χ, σημειώνοντας ότι η αναφορά της Προέδρου Κομισιόν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου, στο Στρασβούργο «αποτελεί εξέλιξη εξαιρετικής σημασίας για την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρη την περιοχή».

«Η πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκής Βάσης Πυρόσβεσης στην Κύπρο είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως πυλώνα ασφάλειας και ανθεκτικότητας στην περιοχή και την ΕΕ» προστίθεται.

Πρόκειται, αναφέρεται, για μια καθοριστική στιγμή που αναδεικνύει «τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και περιφερειακής πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης».

Η σημερινή αναφορά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στο #SOTEU2025 αποτελεί εξέλιξη εξαιρετικής σημασίας για την Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρη την περιοχή.



Η πρόταση για δημιουργία Ευρωπαϊκής Βάσης Πυρόσβεσης στην Κύπρο είναι αποτέλεσμα… pic.twitter.com/B6lNCInppr — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) September 10, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ