Συνεχίζει τις επαφές η Μαρία Άνχελα Ολγκίν

Μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή, η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες συναντάται στις 11:00 με τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τις επαφές στη Κύπρο, στο πλαίσιο προετοιμασίας της νέας τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Αύριο η Ολγκίν θα έχει επαφές με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, και την Τετάρτη με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, Γκιουνές Ονάρ.

Κατά την παραμονή της στο νησί, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα συναντηθεί, επίσης, με την δικοινοτική επιτροπή για τη νεολαία, και θα επισκεφτεί δύο κοιμητήρια, ένα ελληνοκυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό, τα οποία έχουν αναστηλωθεί.

