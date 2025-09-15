Συνεχίζει τις επαφές η Μαρία Άνχελα Ολγκίν

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τις επαφές στη Κύπρο, στο πλαίσιο προετοιμασίας της νέας τριμερούς συνάντησης για το Κυπριακό, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή, η προσωπική απεσταλμένη του Αντόνιο Γκουτέρες συναντάται στις 11:00 με τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Αύριο η Ολγκίν θα έχει επαφές με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, και την Τετάρτη με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή, Γκιουνές Ονάρ.

Κατά την παραμονή της στο νησί, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα συναντηθεί, επίσης, με την δικοινοτική επιτροπή για τη νεολαία, και θα επισκεφτεί δύο κοιμητήρια, ένα ελληνοκυπριακό και ένα τουρκοκυπριακό, τα οποία έχουν αναστηλωθεί.

Με πληροφορίες απο ΡΙΚ