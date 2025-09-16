ΔΗΣΥ: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της Τουρκίας στον κανονισμό SAFE

Την ικανοποίησή του για τη θέση που διατύπωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφορικά με το ζήτημα της ενδεχόμενης συμμετοχής της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό κανονισμό SAFE, εξέφρασε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Σε ανακοίνωση του κόμματος σημειώνεται ότι η θέση αυτή συμβαδίζει πλήρως με τις πάγιες τοποθετήσεις της Κύπρου και του ΔΗΣΥ.

Ο κ. Κόστα υπογράμμισε πως το πρόγραμμα είναι ανοικτό για τρίτες χώρες, ωστόσο μόνο για εκείνες που δεν συνιστούν απειλή για την ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους-μέλους της ΕΕ. «Αυτή είναι και η δική μας θέση», αναφέρει ο ΔΗΣΥ, υπενθυμίζοντας ότι η Πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, είχε αναδείξει το ζήτημα τόσο με επιστολή της προς τους Αρχηγούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και με την ένταξη σχετικής αναφοράς σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε πριν από μερικούς μήνες στη Βαλένθια.

Στην ανακοίνωση τονίζεται εκ νέου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει κράτος-μέλος της ΕΕ υπό τουρκική κατοχή. «Δεν είναι δυνατόν μια χώρα που παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο, καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρεί τετελεσμένα στην Αμμόχωστο, στη νεκρή ζώνη, στην ΑΟΖ και στο Αιγαίο, να έχει ρόλο στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας», σημειώνεται.

Ο ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζει πως η συμμετοχή της Τουρκίας στον κανονισμό SAFE δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εφόσον η Άγκυρα συνεχίζει να προσβάλλει βάναυσα τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. «Μαζί με την Ελλάδα, η κυβέρνηση αλλά και όλοι μας, οφείλουμε να παραμείνουμε στη θέση αρχής ότι η συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι εφικτή χωρίς σεβασμό προς όλα τα κράτη-μέλη», καταλήγει η ανακοίνωση.