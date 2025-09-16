Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποφασισμένος για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό, δηλώνει ο Γκουτέρες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο κ. Γκουτέρες είπε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών.

Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

“Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών”, δήλωσε ο κ. Γκουτέρες, ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά με το Κυπριακό κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου στην οποία προέβη ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού την επόμενη εβδομάδα. 

Ο κ. Γκουτέρες είπε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών. 

ΚΥΠΕ

