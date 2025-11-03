Φήμες για πρόταση Τραμπ στο Κυπριακό: Συνδέει αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων με ενεργειακές συμφωνίες

Φήμες για πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Κυπριακό αναμεταδίδονται σε αμερικανικά και τουρκικά ΜΜΕ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα edotourkia.gr, η οποία αναφέρει ότι τα σχετικά δημοσιεύματα σημειώνουν πως η αμερικανική πρόταση συνδέει την αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο με ενεργειακές συμφωνίες.

Η ιστοσελίδα edotourkia.gr αναφέρεται στην άφιξη της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την 1η Νοεμβρίου, η οποία άναψε φωτιές στον τουρκικό Τύπο. Τα τουρκικά ΜΜΕ τη συνδέουν με την «επανενεργοποίηση του σχεδίου Τραμπ» για την Ανατολική Μεσόγειο, λίγο πριν από τη Σύνοδο «3+1» (Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ–ΗΠΑ) που θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική πρωτεύουσα στις 6–7 Νοεμβρίου.

Η ιστοσελίδα αναφέρεται επίσης στα δημοσιεύματα τουρκικών εφημερίδων με εθνικιστικό χαρακτήρα και ευρασιανική κατεύθυνση, όπως η Αϊντινλίκ και η Σοζτζού, οι οποίες αναφέρονται ανοιχτά για «νέο παιχνίδι της Ουάσιγκτον κατά της Τουρκίας», προειδοποιώντας ότι «στήνεται μέτωπο αποκλεισμού της Γαλάζιας Πατρίδας», με επίκεντρο το ενεργειακό τρίγωνο Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ.

Η Αϊντινλίκ κάνει λόγο για «διαβολική συμμαχία» που επανέρχεται δριμύτερη, ενώ αποκαλύπτει ότι «ο πεθερός του Τραμπ, Μάσαντ Μπούλος, προσπαθεί να οργανώσει τετραμερή διάσκεψη με Τουρκία, Ελλάδα, Αίγυπτο και Λιβύη, με στόχο να ακυρωθεί η συμφωνία Τουρκίας–Λιβύης του 2019».

Η Σοζτζού προειδοποιεί για «νέο μέτωπο στη Γαλάζια Πατρίδα», σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ «ενεργοποιούν το σχήμα 3+1» και προωθούν «αγωγό LNG που αποκλείει πλήρως την Τουρκία».

Την ίδια στιγμή, ο διευθυντής της Μιλλιέτ, Οζάι Σεντίρ, σε άρθρο με τίτλο «Το σκάκι με τις ΗΠΑ συνεχίζεται», επιχειρεί να αποκλιμακώσει, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί. Παραδέχεται ότι η Ουάσιγκτον θα ζητήσει δύο κινήσεις από την Άγκυρα – «μία που αφορά το Ισραήλ και μία τη Λιβύη» – και τονίζει πως «η Chevron, πίσω από την οποία βρίσκεται πρώην υπουργός του Τραμπ, κινείται σε ζώνες της λιβυκής δικαιοδοσίας».

Ο Σεντίρ επικαλείται και τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, στο συνέδριο Manama Dialogue στο Μπαχρέιν, όπου ανέφερε ότι «Τουρκία και Ισραήλ δεν θα πολεμήσουν» και ότι «θα υπάρξει ευθυγράμμιση από την Κασπία έως τη Μεσόγειο». Ο Τούρκος αρθρογράφος απαντά: «Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα κάνει δουλειές με το Τελ Αβίβ όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση – αλλά η Ουάσιγκτον δείχνει να παίζει σε πολλά ταμπλό».

Στην ίδια γραμμή, η Haber Global μιλά για «νέα κρίση Chevron στη Μεσόγειο», φιλοξενώντας δηλώσεις του αρχιτέκτονα της «Γαλάζιας Πατρίδας», απόστρατου ναυάρχου Τζιχάτ Γιαϊτζί, που καλεί τη Λιβύη «να αντιταχθεί στις αμερικανικές γεωτρήσεις με τη στήριξη της Τουρκίας».

Την εικόνα συμπληρώνουν φήμες που κυκλοφορούν σε αμερικανικά και τουρκικά ΜΜΕ περί «πρότασης Τραμπ για το Κυπριακό» – πρόταση που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συνδέει αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων με ενεργειακές συμφωνίες. Παράλληλα, εθνικιστικές ιστοσελίδες προβάλλουν ως «ύπουλη κίνηση» τη νέα συνεργασία Ινδίας–Κύπρου στον τομέα της άμυνας και την υπογραφή Μνημονίου για αγωγό φυσικού αερίου Ισραήλ–Κύπρου.