Αναχωρεί από την Κύπρο εντός της ημέρας η Ολγκίν

Αναχωρεί από την Κύπρο εντός της ημέρας η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών της στο νησί, όπου είχε αφιχθεί αργά την περασμένη Πέμπτη.

Όπως η ίδια έχει δηλώσει, κατά την παραμονή της στο νησί, πρόκειται να μεταφέρει στον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, την εικόνα που σχημάτισε από τις επαφές της και να τον ενημερώσει, ενόψει της συνάντησής του με τους δυο ηγέτες, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ, στη Νέα Υόρκη, στα τέλη του μήνα.

Η κ. Ολγκίν είχε την περασμένη Παρασκευή και τη Δευτέρα χωριστές συναντήσεις της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.

Η ίδια δήλωσε μετά το τέλος των συναντήσεων ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να ελπίζει για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Την Τρίτη, η κ. Ολγκίν είχε συνάντηση με τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, ενώ χθες, Τετάρτη, επισκέφθηκε το τουρκοκυπριακό κοιμητήριο της Τόχνης και το ελληνοκυπριακό κοιμητήριο του κατεχόμενου Παλαίκυθρου, όπου και ενημερώθηκε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία αποκατάστασης των κοιμητηρίων. Είχε επίσης συναντήσεις με τα μέλη της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, καθώς και επαφές με εκπροσώπους των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων των δυο πλευρών.

Το πρόγραμμα της κ. Ολγκίν περιλάμβανε επίσης συναντήσεις με τους διαπραγματευτές της ε/κ και της τ/κ κοινότητας, Μενέλαο Μενελάου και Γκιουνές Ονάρ, την Τρίτη και την Τετάρτη, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αμφότερες οι πλευρές είχαν ερωτηθεί για την πιθανότητα κοινής συνάντησης των δύο διαπραγματευτών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, με την ε/κ πλευρά να απαντά θετικά. Ωστόσο, τελικά πραγματοποιήθηκαν δύο χωριστές συναντήσεις.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, έγινε κατά τη συνάντηση με τον κ. Μενελάου έγινε μια γενική ανασκόπηση της κατάστασης με βασικό γνώμονα την κατάλληλη προετοιμασία, ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών με τον ΓΓ στις 27 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Όπως είπαν, παρότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια αναζωογόνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό, προχωρούν πεδία πρωτοβουλίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης που είχαν αποφασιστεί στις δύο διευρυμένες συναντήσεις, της Γενεύης τον Μάρτιο και της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο.

Σημείωσαν δε πως το πιο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τις επαφές της κ. Ολγκίν είναι η δέσμευση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτήν την προσπάθεια και ότι έχουν την αποφασιστικότητα ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να εργάζονται για να επιτευχθεί το σπάσιμο του αδιεξόδου.

ΚΥΠΕ