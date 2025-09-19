Η Κύπρος χάνει την αντιπροεδρία του ΕΣΠΔ, λόγω μη ανανέωσης της θητείας Λοϊζίδου

Τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας πλήττει η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να μην ανανεώσει τη θητεία της Ειρήνης Λοϊζίδου Νικολαΐδου ως επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού η Κύπρος χάνει την αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων στις Βρυξέλλες, αλλά και τη μεγάλη προοπτική να εξασφάλιζε και την προεδρία του συγ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!