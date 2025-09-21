Θα κρίνουν τις «προεδρικές εκλογές» στην τ/κ κοινότητα τα λόγια του Ερντογάν;

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο προεκλογικός αγώνας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για την εκλογή «προέδρου», με τα στρατόπεδα των δύο βασικών υποψηφίων, Τουφάν Ερχιουρμάν και Ερσίν Τατάρ, να δίνουν μάχη αφηγημάτων σε σχέση με τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας. Και τα δύο στρατόπεδα επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα «θέλω» της Άγκυρας, με την κάθε πλευρά να παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Φαίνεται ότι σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων στην τ/κ κοινότητα λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον παράγοντα Τουρκία και η μάχη των «προεδρικών εκλογών» της 19ης Οκτωβρίου δεν θα κριθεί μόνο από τις εσωτερικές υποθέσεις αλλά και από το πώς βλέπει η Άγκυρα τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους. Η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που αναγνωρίζει την ύπαρξη τουρκοκυπριακού κράτους στη βόρεια Κύπρο και διασφαλίζει την ύπαρξή του μέσω της χρηματοδότησης και της παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. Ποιος λογικός Τουρκοκύπριος ή Τούρκος έποικος με δικαίωμα ψήφου θα ρισκάρει τις σχέσεις με την Άγκυρα;

Ο φόβος

Δεν είναι τυχαίο που το εκλογικό επιτελείο του υποψήφιου του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, Ερσίν Τατάρ, προσπαθεί να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους, καλλιεργώντας το αφήγημα ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί την εκλογή του υποψήφιου του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, υποστηρίζοντας ότι θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις της τ/κ κοινότητας με την Τουρκία εάν ο τελευταίος κερδίσει τις εκλογές.

Μάλιστα το στρατόπεδο του Ερσίν Τατάρ διαμηνύει ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα αποδεχθεί την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν και προσπαθεί να ξυπνήσει μνήμες από την εποχή που ο Μουσταφά Ακιντζί βρισκόταν σε ρήξη με την Τουρκία, θέλοντας έτσι να παρουσιάσει τον Τουφάν Ερχιουρμάν ως έναν πολιτικό εξίσου ανεπιθύμητο. Επικαλείται δε τη λύση των δύο κρατών και τη στροφή της Άγκυρας στο Κυπριακό, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι θέσεις του κ. Ερχιουρμάν για ομοσπονδιακή λύση θα τον φέρουν σε ευθεία σύγκρουση με την τουρκική κυβέρνηση. Δηλαδή ο νυν ηγέτης της τ/κ κοινότητας Ερσίν Τατάρ προσπαθεί μέσα από την πολιτική του φόβου να υπερκαλύψει τις μεγάλες αδυναμίες της δικής του υποψηφιότητας, οι οποίες αφορούν τα σκάνδαλα διαφθοράς, την κακοδιοίκηση, τη διχόνοια και το χάος στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας και τις συνεχείς παρεμβάσεις της Τουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις όχι μόνο της τ/κ κοινότητας αλλά και του «κυβερνώντος» κόμματος.

Η λύση των δύο κρατών δεν είναι κάτι νέο για τους Τουρκοκυπρίους. Είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε από τον ιστορικό τους ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, η οποία τελικά οδήγησε την τ/κ κοινότητα σε μεγάλο αδιέξοδο και σε συνθήκες φτώχειας. Ο Ερσίν Τατάρ βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 5 χρόνια και τα αποτελέσματα της πολιτικής του στο Κυπριακό είναι ορατά. Καμία χώρα δεν αναγνώρισε κράτος στον βορρά και ούτε καν κανονικό μέλος του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών δεν έχουν γίνει. Η τ/κ κοινότητα παραμένει απομονωμένη και πλήρως εξαρτημένη από την Τουρκία. Κινδυνεύει να χάσει την κυπριακή της ταυτότητα και γίνεται συνεχώς θύμα τουρκικών παρεμβάσεων, με τον τουρκικό στρατό να βρίσκεται πάνω από το κεφάλι της. Το χτίσιμο νέων μιναρέδων, η μαντίλα στα σχολεία και οι διώξεις δημοσιογράφων δεν προσφέρουν καμία ελπίδα για το μέλλον. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία και η εξάρτηση από την τουρκική οικονομία έχουν μειώσει την αγοραστική δύναμη των Τουρκοκυπρίων και το ευρωπαϊκό όνειρο γίνεται όλο και πιο μακρινό.

Αφού λοιπόν δεν μπορεί να πουλήσει ελπίδες για το μέλλον, γνωρίζοντας ότι η τ/κ κοινότητα είναι τρομερά κουρασμένη και ψυχολογικά καθηλωμένη, ο Ερσίν Τατάρ επιστρατεύει τον φόβο και τον τρόμο για το ενδεχόμενο μιας νέας ρήξης με την Τουρκία. Επιχειρεί να παρουσιαστεί ως εκλεκτός της Τουρκίας σε αυτές τις «εκλογές» και να προσπαθεί να εκφοβίσει τους Τούρκους εποίκους, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Ερχιουρμάν θα τους στείλει πίσω στην Τουρκία με πλοία εάν πετύχει λύση ομοσπονδίας.

Η ελπίδα

Η υποψηφιότητα του Τουφάν Ερχιουρμάν παρουσιάζει μεγάλη δυναμική διότι κουβαλά θετικά μηνύματα και δημιουργεί προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον σε μια κοινότητα που παραμένει σε διεθνή απομόνωση. Ως διεκδικητής της «προεδρίας» απέναντι στον νυν ηγέτη της τ/κ κοινότητας έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να συμβολίζει την αλλαγή και να υπόσχεται καλύτερες ημέρες στην οικονομία και το Κυπριακό. Μεγάλο πλεονέκτημα προσφέρει στον κ. Ερχιουρμάν και το γεγονός ότι το κόμμα του βρίσκεται στην αντιπολίτευση, ενώ το κόμμα του Ερσίν Τατάρ αποτελεί την «κυβέρνηση». Δεν είναι τυχαίο που το στρατόπεδο του κ. Ερχιουρμάν προβάλλει το σύνθημα για την «επερχόμενη νέα εποχή».

Ο τομέας της οικονομίας και το κυπριακό πρόβλημα είναι δύο από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της υποψηφιότητας του Τουφάν Ερχιουρμάν. Εξάλλου οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι τα θέματα οικονομίας και το Κυπριακό αποτελούν τα πιο σημαντικά ζητήματα για τους ψηφοφόρους στην τ/κ κοινότητα. Επικρίνει συνεχώς την «κυβέρνηση» για έλλειψη ενδιαφέροντος για την οικονομία και την αγοραστική δύναμη των πολιτών και τονίζει τον ρόλο της «προεδρίας» στα θέματα της οικονομίας και την ανάγκη εφαρμογής του κανονισμού για το άμεσο εμπόριο με την ΕΕ. Προβάλλει επίσης την ανάγκη επιστροφής στη συμφωνημένη βάση λύσης, θέτοντας την ομοσπονδία ως τη μόνη ρεαλιστική οδό για την επίλυση του Κυπριακού, που θα δημιουργήσει προοπτικές και για την οικονομία.

Η μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει το στρατόπεδο του υποψηφίου της τ/κ αριστεράς βρίσκεται στην προσπάθεια να πεισθούν οι ψηφοφόροι ότι η Τουρκία δεν έχει πρόβλημα με την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν και πως οι θέσεις στο Κυπριακό δεν θα αποτελέσουν αιτία σύγκρουσης. Πρέπει να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων και να αντιμετωπιστούν τα επιχειρήματα της τ/κ δεξιάς για τα «θέλω» της Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο που οι πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τις «προεδρικές εκλογές» προκάλεσαν μια σκληρή μάχη αφηγημάτων.

Πανικός

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η Τουρκία έχει δικαιώματα ως εγγυήτρια δύναμη, νόμιμα αναγνωρισμένα βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών». Πρόσθεσε δε ότι «αυτά τα δικαιώματα εγγυώνται την ύπαρξη της τδβκ και των θαλάσσιων δικαιοδοσιών της στην Ανατολική Μεσόγειο, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα ανέρχεται στην εξουσία». Το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία και με τους δύο υποψηφίους οδήγησε σε αποδυνάμωση του αφηγήματος του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί την εκλογή του κ. Ερχιουρμάν. Αυτό προκάλεσε πανικό στο στρατόπεδο του κ. Τατάρ διότι κινδυνεύει να χάσει το χαρτί του φόβου. Για αυτό ξεκίνησε μια προσπάθεια διαστρέβλωσης των δηλώσεων του Ερντογάν από το στρατόπεδο του κ. Τατάρ, με στόχο να πεισθούν οι ψηφοφόροι ότι θα επέλθει σύγκρουση με την Τουρκία λόγω των θέσεων του κ. Ερχιουρμάν στο Κυπριακό. Προσπαθεί δηλαδή να μεταφέρει το μήνυμα ότι οι θέσεις του κ. Τατάρ για λύση δύο κρατών ταυτίζονται με αυτές της Άγκυρας και πως η αναφορά του Τούρκου Προέδρου σε εγγυητικά δικαιώματα σημαίνει λύση δύο κρατών.

Ωστόσο υπήρξε παρέμβαση του τέως Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος κατήγγειλε την προσπάθεια διαστρέβλωσης των δηλώσεων Ερντογάν από την πλευρά του Τατάρ, υποστηρίζοντας ότι η Συμφωνία Εγγυήσεων, που προσφέρει στην Τουρκία εγγυητικά δικαιώματα, περιλαμβάνει την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και τη συνταγματική τάξη της Κύπρου. Παράλληλα, ο Τουρκοκύπριος αρθρογράφος Ουνάλ Φιντίκ (Ünal Fındık) της εφημερίδας Γενί Ντουζέν, σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή με τίτλο: «Τα λόγια του Ερντογάν δεν χρειάζονται διερμηνέα», υποστήριξε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι ένας ηγέτης που μιλά ευθέως και έχει κάνει απότομες στροφές 180 μοιρών στην πολιτική του καριέρα. «Ως εκ τούτου», σημείωσε, «θα μπορούσε εύκολα να αλλάξει την πολιτική του στο Κυπριακό». Ανέφερε επίσης ότι κ. Ερντογάν «έδωσε το πρώτο σημάδι στην ομιλία του στις τελετές της 20ής Ιουλίου». Παρέθεσε δε τη δήλωση του Τούρκου Προέδρου ο οποίος είπε ότι: «Υποστηρίζουμε την πολιτική λύσης δύο κρατών του κ. Τατάρ». Ακολούθως, ο Ουνάλ Φιντίκ σημείωσε στο άρθρο του ότι «Η πολιτική λύση των δύο κρατών που ισχυρίζονταν ότι είχαν αναπτύξει από κοινού μέχρι εκείνη την ημέρα, αλλά η οποία στην πραγματικότητα καθοριζόταν από την Τουρκία, είχε πλέον γίνει αποκλειστικά πολιτική του Ερσίν Τατάρ».