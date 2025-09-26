Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τζόζη Χριστοδούλου: Διάλογος με κόμματα για ισότιμη εκπροσώπηση στις εκλογές του 2026

Εισηγήθηκε την επαναφορά Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών στη Βουλή και δεσμευτικές ποσοστώσεις.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων και Πρόεδρος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Τζόζη Χριστοδούλου, ολοκλήρωσε κύκλο επαφών με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή.

Η κα Χριστοδούλου συναντήθηκε με την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαΐδη, τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Νίκο Αναστασίου και τον πρόεδρο των Οικολόγων Σταύρο Παπαδούρη.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως η γυναικεία εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανέρχεται στο 37%, στη Βουλή φτάνει μόλις το 14%, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση. Εξέφρασε ανησυχία για πιθανή περαιτέρω μείωση της παρουσίας γυναικών στις επικείμενες εκλογές, επισημαίνοντας ότι η μη ισόρροπη εκπροσώπηση του 50% του πληθυσμού συνιστά «δημοκρατικό έλλειμμα».

Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ήταν η εφαρμογή δεσμευτικών ποσοστώσεων στα ψηφοδέλτια και στα κομματικά όργανα, η δημιουργία πολιτικής ακαδημίας γυναικών και νέων, η θέσπιση βρεφονηπιακών σταθμών σε χώρους κοντά στη Βουλή και τα πολιτικά γραφεία, καθώς και η υιοθέτηση πολιτικής μηδενικής ανοχής στον σεξισμό και τη σεξουαλική παρενόχληση, κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συζητήθηκε επίσης η επαναφορά της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών ως ξεχωριστής επιτροπής ή, εναλλακτικά, η καθιέρωση τακτικής συζήτησης θεμάτων ισότητας στην υφιστάμενη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Επίτροπος κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν δέσμευση και πολιτική βούληση ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας.

