Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Τράπεζα Κύπρου: Στο €1,3 δισ. οι πωλήσεις ανακτηθέντων ακινήτων από 2019

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι πωλήσεις των ανακτηθέντων ακινήτων από την αρχή του 2019 ανέρχονται σε περίπου €1,3 δισ. και υπερβαίνουν τα ακίνητα που ανέλαβε κατά την ίδια περίοδο ύψους €0.5 δισ., ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο του 2025

Οι πωλήσεις των ανακτηθέντων ακινήτων από την αρχή του 2019 ανέρχονται σε περίπου €1,3 δισ. και υπερβαίνουν τα ακίνητα που ανέλαβε κατά την ίδια περίοδο ύψους €0.5 δισ., ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο του 2025.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα.

Κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ΔΔΑ ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €231 εκατ. σε σύγκριση με πωλήσεις ύψους €82 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου μεταφορών) κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους περίπου €10 εκατ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με κέρδη περίπου €5 εκατ. κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024.

Το 40% αφορά γη

Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν όλες τις κατηγορίες ακινήτων, με περίπου 40% των πωλήσεων σε μεικτή αξία κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 να αφορούν γη.

Κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ΔΔΑ προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών για 289 ακίνητα με τιμή συμβολαίου ύψους €250 εκατ., σε σύγκριση με αγοραπωλητήριες συμφωνίες για 367 ακίνητα, με τιμή συμβολαίου ύψους €94 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου μεταφοράς ύψους €3 εκατ.) κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024.

Επιπρόσθετα, η ΔΔΑ βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες για πωλήσεις ακινήτων ύψους €26 εκατ. (τιμή συμβολαίου) στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων τα €14 εκατ. αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες σε σύγκριση με €53 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, εκ των οποίων τα €27 εκατ. αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες.    

Ανέλαβε ακίνητα €9 εκατ. το εννιάμηνο

Η ΔΔΑ ανέλαβε ακίνητα ύψους €9 εκατ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με προσθήκες ύψους €28 εκατ. κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ανακτηθέντα ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €419 εκατ., σε σύγκριση με €442 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2025 και €764 στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, μειωμένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη μεγαλύτερη πώληση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΔΑ τον Ιούνιο 2025.

Από τον Ιούνιο 2025, η ΔΔΑ πέτυχε ήδη τον στόχο της για μείωση αυτού του χαρτοφυλακίου σε περίπου €0.5 δισ. μέχρι το τέλος του 2025.

Tags

Τράπεζα ΚύπρουΑκίνητα

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα