Τράπεζα Κύπρου: Στο €1,3 δισ. οι πωλήσεις ανακτηθέντων ακινήτων από 2019

Οι πωλήσεις των ανακτηθέντων ακινήτων από την αρχή του 2019 ανέρχονται σε περίπου €1,3 δισ. και υπερβαίνουν τα ακίνητα που ανέλαβε κατά την ίδια περίοδο ύψους €0.5 δισ., ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το εννιάμηνο του 2025.

Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα.

Κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ΔΔΑ ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €231 εκατ. σε σύγκριση με πωλήσεις ύψους €82 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου μεταφορών) κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους περίπου €10 εκατ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με κέρδη περίπου €5 εκατ. κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024.

Το 40% αφορά γη

Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν όλες τις κατηγορίες ακινήτων, με περίπου 40% των πωλήσεων σε μεικτή αξία κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 να αφορούν γη.

Κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ΔΔΑ προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών για 289 ακίνητα με τιμή συμβολαίου ύψους €250 εκατ., σε σύγκριση με αγοραπωλητήριες συμφωνίες για 367 ακίνητα, με τιμή συμβολαίου ύψους €94 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου μεταφοράς ύψους €3 εκατ.) κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024.

Επιπρόσθετα, η ΔΔΑ βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες για πωλήσεις ακινήτων ύψους €26 εκατ. (τιμή συμβολαίου) στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων τα €14 εκατ. αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες σε σύγκριση με €53 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, εκ των οποίων τα €27 εκατ. αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες.

Ανέλαβε ακίνητα €9 εκατ. το εννιάμηνο

Η ΔΔΑ ανέλαβε ακίνητα ύψους €9 εκατ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 σε σύγκριση με προσθήκες ύψους €28 εκατ. κατά το αντίστοιχο εννεάμηνο 2024, μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ανακτηθέντα ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €419 εκατ., σε σύγκριση με €442 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2025 και €764 στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, μειωμένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τη μεγαλύτερη πώληση περιουσιακού στοιχείου που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΔΑ τον Ιούνιο 2025.

Από τον Ιούνιο 2025, η ΔΔΑ πέτυχε ήδη τον στόχο της για μείωση αυτού του χαρτοφυλακίου σε περίπου €0.5 δισ. μέχρι το τέλος του 2025.