Σε εξέλιξη η τριμερής Χριστοδουλίδη με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως, λίγο μετά τις 19.20 έφτασε και ο Ερσίν Τατάρ και η αντιπροσωπεία του, για τη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Μαρία Μιχάηλ και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών του στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ολοκλήρωσε χθες Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, τον κύκλο επαφών που πραγματοποίησε στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στο πλαίσιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος πραγματοποίησε πέραν των 40 διμερών συναντήσεων με ομολόγους του από χώρες από όλο τον κόσμο. «Στόχος των συναντήσεων ήταν, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω εμβάθυνση υφιστάμενων σχέσεων, αλλά και ανάπτυξης κοινών στοιχείων που να δημιουργούν αμοιβαία επωφελή προοπτική συνεργασίας με χώρες, με τις οποίες η επικοινωνία δεν είναι συχνή» αναφέρεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθεται, έλαβαν χώρα διμερείς συναντήσεις με Υπουργούς Εξωτερικών από χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, του Κόλπου, της Κεντρικής Ασίας, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Πολωνίας, Νορβηγίας, Σερβίας, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Αλγερίας, Κένυας, Γκάνας, Τανζανίας, Αιγύπτου, Ιράκ, Ιράν, Λιβάνου, Ιορδανίας, Συρίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Ομάν, Μπαχρέιν, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν, Τατζικιστάν, Φιλιππίνων, Βιετνάμ, Ινδίας, Ισημερινού και Μπελίζ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, τον Γενικό Γραμματέα του Digital Cooperation Organisation και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της United Nations Office for Project Services (UNOPS).

Στο περιθώριο των συναντήσεων υπεγράφησαν δύο συμφωνίες. Συγκεκριμένα, με τη Δημοκρατία της Κένυας ο Υπουργός Εξωτερικών υπέγραψε Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της γεωργίας, το οποίο θέτει τις βάσεις για συνεργασία σε ζητήματα βιώσιμης και έξυπνης γεωργίας, καινοτομίας, εκπαίδευσης αγροτών και στήριξης νέων και γυναικών στον αγροτικό τομέα.

Προστίθεται πως με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπεγράφη Γενική Συμφωνία Συνεργασίας, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων και αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θα ενισχύσει τη συνεργασία τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο.

«Ιδιαίτερη σημασία είχαν επίσης οι τρεις τριμερείς υπουργικές συναντήσεις –Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου, Κύπρου-Ελλάδας-Ιορδανίας και Κύπρου-Ελλάδας-Συρίας– καθώς και η συμμετοχή του Υπουργού σε πολυμερείς διαβουλεύσεις, όπως η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η 25η Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Κοινοπολιτείας, το Transatlantic Dinner που παρέθεσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Marco Rubio και η Διάσκεψη για το Μεσανατολικό» αναφέρεται.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πω ο κ. Κόμπος συνόδευσε επίσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε διμερείς συναντήσεις που είχε καθ’ όλη την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρακάθισε επίσης στο γεύμα που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τέλος, ο κ. Κόμπος παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις της κυπριακής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ χθες το βράδυ παρευρέθηκε στο καθιερωμένο δείπνο που παραθέτει προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων στην Αμερική.

Πηγή: ΚΥΠΕ