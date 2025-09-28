Ανακοίνωση ΟΗΕ για τριμερή στη Νέα Υόρκη: «Ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα»

Τη σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων υπογράμμισε ο ΓΓ του διεθνούς οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με ανακοίνωσή των ΗΕ που εκδόθηκε μετά την τριμερή συνάντηση του Σαββάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Όπως αναφέρεται “ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την εφαρμογή αρκετών σημαντικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα”.

Προστίθεται ότι ο κ. Γκουτέρες αποφάσισε “να αποστείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση σε διευρυμένη σύνθεση το συντομότερο δυνατό”.

Πηγή: ΚΥΠΕ