Τώρα ή μετά τις εκλογές;

Παρά τη χθεσινή πυροσβεστική παρέμβαση του ΠτΔ στο κομφούζιο δηλώσεων και αντεγκλήσεων εντός της συγκυβέρνησης η παύση της κόντρας θα είναι βραχύβια. Ως έχουν δημιουργηθεί τα δεδομένα, όσο θα πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές τόσο θα δημιουργούνται φυγόκεντρες τάσεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο, σε μια προσπάθεια των συμμετεχόντων στο σχήμα να σώσουν τα προσχήματα από το προδιαγεγραμμένο στραπάτσο που έρχεται με δύναμη. Βεβαίως, κάποιοι θεωρούν πως το ΔΗΚΟ θα πρέπει να παραμείνει στην κυβέρνηση ώς την εκλογική διαδικασία και να κάνει τις κινήσεις του αμέσως μετά. Αυτή είναι η επικρατούσα άποψη αλλά ποιος θα έχει τη δύναμη να διαχειριστεί μια πιθανή ήττα;

