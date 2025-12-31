Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νικόλας και κυπριακές παροιμίες

Αυτή πάντως η ιστορία με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, που λίγες εβδομάδες μετά που το ΔΗΚΟ αναβάθμισε τη θέση του στη συγκυβέρνηση, έχοντας πλέον στα χέρια του τρία πολύ σημαντικά υπουργεία (Εμπορίου και Ενέργειας, Οικονομικών και Υγείας), άρχισε να πυροβολεί κατά ριπάς κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της κυβέρνησής του και να θυμάται όλα τα κακά, στραβά και ανάποδα που τόσο καιρό δεν έβλεπε και για τα οποία δεν έλεγε τίποτα, εμένα μου θυμίζει τη γνωστή κυπριακή παροιμία «δώκε του χωρκάτη αγγούρι, να σου πει εν ζαβόν».

Κ. ΖΑΔΗΣ

