Aναμείνατε στο ακουστικό για Φειδία

Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τους υποστηρικτές του Φειδία Παναγιώτου να αποκαλύπτουν ότι ο wannabe κομματάρχης ή, καλύτερα, οι βοηθοί του τσουβάλιασαν τον κόσμο που πίστεψε στο αφήγημα της Άμεσης Δημοκρατίας, σε ένα γκρουπ επικοινωνίας, και τους άφησε να συζητούν μεταξύ τους, χωρίς ποτέ ο ίδιος να εμφανίζεται, ούτε να δίνει το στίγμα του στις όποιες συζητήσεις. Ούτε χριστουγεννιάτικες ευχές καταδέχτηκε να μοιραστεί με τους θαυμαστές του, οι οποίοι το σχολίασαν με παράπονο και με τον ίδιο μονοκαναλικό τρόπο με τον οποίον επικοινωνεί ο ίδιος, με μονόλογο και βίντεο στα ΜΚΔ. Δεν έμαθε δυστυχώς ο Φειδίας ότι πολιτική στην Κύπρο σημαίνει να είσαι δίπλα στους πολίτες και όχι πίσω από μια οθόνη. Ούτε και ότι πολιτικός σημαίνει να είσαι δίπλα στον κόσμο όποια ώρα ή μέρα και όχι να εμφανίζεσαι σε στημένες συζητήσεις σε αίθουσες με προκαθορισμένους ομιλητές.

ΑνΔ

