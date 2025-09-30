Ο σταρ του Ερντογάν στο πλευρό του εκλεκτού του - Μεσούτ Οζίλ, το νέο χαρτί του Τατάρ στις κάλπες των κατεχομένων

Μέχρι και τον Μεσούτ Οζίλ, τον πιο αναγνωρίσιμο ίσως Τούρκο ποδοσφαιριστή διεθνώς και πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ, επιστρατεύουν η Άγκυρα και ο Ερσίν Τατάρ ενόψει των παράνομων «προεδρικών εκλογών» στα κατεχόμενα τον Οκτώβριο. Ο Οζίλ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με τη γραμμή του Ταγίπ Ερντογάν, πραγματοποίησε επίσκεψη στα κατεχόμενα και εμφανίστηκε δημοσίως με τον Τατάρ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην προσπάθεια του Τουρκοκύπριου ηγέτη για επανεκλογή.

Ο πρώην Γερμανός διεθνής, που έχει πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ανάρτησε σχετική δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, επικαλούμενος τους «αθλητικούς αποκλεισμούς» που αντιμετωπίζουν οι Τουρκοκύπριοι. «Για χρόνια έχουν επιβληθεί εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό στον τομέα του αθλητισμού, ήρθε η ώρα να δράσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως συναντήθηκε με νέους αθλητές και με τον Ερσίν Τατάρ για να συζητήσει τρόπους άρσης των αποκλεισμών.

Η ανάρτηση του Οζίλ, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στην Τουρκία και διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αξιοποιείται επικοινωνιακά από την τουρκική κυβέρνηση και τον Ερσίν Τατάρ. Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο Τατάρ επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ του με διεθνείς «συμμάχους» και να προβάλει το αφήγημα περί αδικίας σε βάρος των Τουρκοκυπρίων.

Η ανάρτηση του Οζίλ:

«Για χρόνια έχουν επιβληθεί αθλητικά εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό. Ήρθε η ώρα να δράσουμε.

Κατά την επίσκεψή μου στην ΤΔΒΚ, συναντήθηκα με νέους αθλητές και με τον Πρόεδρο Ερσίν Τατάρ για να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει για την άρση αυτών των εμπάργκο.

Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους».

Χαρμαντζί: «Εκλογική παρέμβαση η επίσκεψη του Οζίλ»

Στο μεταξύ, το ΚΥΠΕ μετέδωσε ότι ο δήμαρχος της κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί χαρακτήρισε «εκλογική παρέμβαση» την επίσκεψη του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μεσούτ Οζίλ στα κατεχόμενα, 20 ημέρες πριν από τις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι ο κ. Οζίλ έχει μετατραπεί σε «μανεκέν της υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων της τουρκικής κυβέρνησης» και ότι η παρουσία του δεν έχει καμία επιρροή στους κατοίκους στα κατεχόμενα, καθώς ο μόνος του ρόλος είναι να μεταφέρει τις θέσεις του Τούρκου Προέδρου.

«Το κατόρθωμα δεν είναι να φέρεις τον Μεσούτ Οζίλ 20 ημέρες πριν τις εκλογές, αλλά να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα των αθλητών μας στην Άγκυρα, τη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο κ. Χαρμαντζί, προσθέτοντας ότι παρόμοιες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Ο «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας εξέφρασε τη στήριξή του στον υποψήφιο Τουφάν Ερχιουρμάν, τονίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί μια «ευρεία λαϊκή ενότητα» γύρω από την υποψηφιότητά του. Παράλληλα, επιτέθηκε στον νυν ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ, χαρακτηρίζοντάς τον υποστηριζόμενο από μια κυβέρνηση που «παλεύει να βγει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει».