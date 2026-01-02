Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στους έξι οι νεκροί από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας σε διάφορες πόλεις του Ιράν

Συλλήψεις 30 ατόμων στην Τεχεράνη για «διατάραξη της δημόσιας τάξης»

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας άφησαν έξι νεκρούς σήμερα στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, στους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Τριάντα άτομα που κατηγορούνται για «διατάραξη της δημόσιας τάξης» συνελήφθησαν στην Τεχεράνη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim σήμερα το βράδυ, παρόλο που δεν είχαν αναφερθεί επίσημα περιστατικά από τις αρχές στην πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες.

«Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, 30 άτομα που διατάρασσαν τη δημόσια τάξη στην περιοχή Μαράρντ δυτικά της Τεχεράνης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το βράδυ», ανέφερε το Tasnim.

Χθες Παρασκευή, αναφέρθηκαν συγκρούσεις σε πολλές πόλεις.

Τρεις «ταραξίες» σκοτώθηκαν ενώ προσπαθούσαν να εισέλθουν σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Λορντεγκάν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars. Δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένα μέλος της Μπασίτζ, μιας πολιτοφυλακής που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αργότερα το Fars ανέφερε τρεις θανάτους και 17 τραυματισμούς στην Άζνα (δυτικά) «κατά τη διάρκεια συγκρούσεων», και πάλι με προφανή αναφορά σε πολίτες. Σύμφωνα με το πρακτορείο, «μια ομάδα ταραχοποιών εκμεταλλεύτηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας (...) για να επιτεθεί σε αστυνομικό τμήμα».

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, δείχνουν άτομα φορώντας μάσκες να βάζουν φωτιά σε αυτοκίνητα και να πετάνε πέτρες κοντά στο σημείο στην πόλη Άζνα, με πυροβολισμούς να ακούγονται στο βάθος.

Και στο Χαμεντάν (δυτικά), «μια ομάδα ταραχοποιών προσπάθησε να βάλει φωτιά σε ένα τζαμί (...) αλλά η κακόβουλη ενέργειά τους ματαιώθηκε», σύμφωνα με το Tasnim.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

