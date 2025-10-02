Διακηρύξεις για αντιμετώπιση ναρκωτικών και μεταναστευτικό συνυπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Κοπεγχάγη

Δύο σημαντικές διακηρύξεις υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, μαζί με ηγέτες χωρών όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Δανία και η Ολλανδία.

Η πρώτη διακήρυξη αφορά τη δημιουργία πανευρωπαϊκής συμμαχίας κατά των ναρκωτικών, με 34 ηγέτες να εκφράζουν την πρόθεσή τους για συνεργασία με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου σε ολόκληρη την ήπειρο. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρέστη σε εκδήλωση που διοργάνωσαν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σηματοδοτώντας την έναρξη της κοινής προσπάθειας.

Η δεύτερη διακήρυξη εστιάζει στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Οι 15 ηγέτες που τη συνυπέγραψαν εξέφρασαν αποφασιστικότητα για στενή συνεργασία με σκοπό την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, την ενίσχυση των νομοθετικών πλαισίων και των συστημάτων ασύλου, την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών και την αύξηση των επιστροφών. Έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για καινοτόμες μεθόδους και νέες προσεγγίσεις.

Κατά την παρέμβασή του στη θεματική συζήτηση με τίτλο «Οικονομική Ασφάλεια – Μειώνοντας τις ευρωπαϊκές εξαρτήσεις», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία και ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας τις εξαρτήσεις. Υπογράμμισε ότι αυτά τα ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναφερόμενος στην ενέργεια, επισήμανε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εξαρτάται κατά 60% για τις ανάγκες της, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε γεωπολιτικές πιέσεις. Υπογράμμισε ότι οι ενεργειακοί πόροι της Ανατολικής Μεσογείου μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις για την Ευρώπη, μέσω συνεργασιών στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στάθηκε στη σημασία της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών υποδομών, ιδιαίτερα για τα νησιωτικά κράτη, τονίζοντας ότι η Κύπρος προωθεί σχετικά έργα υπό την ομπρέλα ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, ανέδειξε την ανάγκη διεύρυνσης των εμπορικών σχέσεων της Ευρώπης προς την Ινδία και τις χώρες του Κόλπου, σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως ο IMEC μπορούν να συμβάλουν θετικά στη συνδεσιμότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η Κύπρος, ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ευρώπης και φυσική γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή, είναι έτοιμη να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πραγμάτωση αυτού του οράματος, ενισχύοντας την εμβέλεια της Ευρώπης και, παράλληλα, προστατεύοντας τα στρατηγικά της συμφέροντα», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.