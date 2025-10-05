ΑΚΕΛ για GSI: Κανένα νόημα δεν έχουν οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη - Να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τους σκοπούς της κυβέρνησής του

Μετά την παρέμβαση του Αβέρωφ Νεοφύτου, τοποθετείται και το ΑΚΕΛ στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για την πορεία και τους όρους του έργου.

Διαβάστε την ανακοίνωση του κόμματος:

Ηλεκτρική Διασύνδεση: Τα αδιέξοδα βαθαίνουν – Η κυβέρνηση οφείλει ξεκάθαρες απαντήσεις

Οι δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν εκβιάζεται» στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν έχουν κανένα πραγματικό νόημα, από τη στιγμή που ο ίδιος αποφεύγει να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της κυβέρνησής του και πώς σκοπεύει να προχωρήσει με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Δεν αρκεί η κυβέρνηση να καταγγέλλει την προηγούμενη διακυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για τη συμφωνία που πράγματι ήταν κακή και για αυτό ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οφείλει να εξηγήσει τι η ίδια έχει συμφωνήσει και ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τις δικές της συμφωνίες.

Ιδιαίτερα, η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει:

• Για τη συμφωνία που προβλέπει την πληρωμή 125 εκατομμυρίων ευρώ για ανάκτηση εξόδων από τον ΑΔΜΗΕ.

• Για τους όρους που αφορούν τη διακοπή του έργου χωρίς υπαιτιότητα του ΑΔΜΗΕ.

Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος.

Η κυβέρνηση οφείλει επίσης να απαντήσει:

• Είναι το έργο οικονομικά βιώσιμο;

• Θα φορτωθεί ο κυπριακός λαός ένα τεράστιο κόστος, χωρίς να γνωρίζει αν το έργο θα γίνει και αν θα αποφέρει όφελος για τη χώρα και τους καταναλωτές;

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ναυάγιο. Αν, δε, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου, ο ΑΔΜΗΕ, διεκδικεί πολύ μεγαλύτερα ποσά από όσα έχουν εγκριθεί για ανάκτηση των εξόδων του, τότε τα αδιέξοδα βαθαίνουν και η προοπτική υλοποίησης του έργου απομακρύνεται.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που το ΑΚΕΛ διατυπώνει εδώ και καιρό: ότι, είναι πολύ πιθανόν, ο φορολογούμενος πολίτης να επωμιστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που δεν θα γίνει, ενώ η Κύπρος θα παραμείνει εκτεθειμένη στην ενεργειακή ανεπάρκεια και ανασφάλεια.