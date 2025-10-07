ΔΗΣΥ: «Η διγλωσσία για το GSI βλάπτει τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Η διγλωσσία, οι αντεγκλήσεις και οι δημόσιες σκηνοθετημένες παρεμβάσεις δεν έχουν θέση σε ένα τόσο σημαντικό έργο για τη χώρα μας»

Την ανάγκη για ξεκάθαρη στάση της κυβέρνησης σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης τονίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ασκώντας κριτική για «διγλωσσία, αντεγκλήσεις και δημόσιες σκηνοθετημένες παρεμβάσεις» γύρω από το ζήτημα.

Όπως αναφέρει ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωσή του, «η εδώ και καιρό αμφισημία εντός της κυβέρνησης πλήττει τις σχέσεις των δύο χωρών. Οι άρρηκτοι δεσμοί μας με την Ελλάδα είναι θεμέλιο σταθερότητας και δεν μπορεί να διασαλεύονται».

Το κόμμα ζητά από την κυβέρνηση να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη και επιτέλους να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. 

