Πρωτοβουλία Αννίτας για προστασία ιστορικού μνημείου του Γρίβα: Ικανοποιήθηκε το αίτημα προς την ελληνική κυβέρνηση

Με πρωτοβουλία της προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αννίτας Δημητρίου, τέθηκε προς την Ελληνική Κυβέρνηση το ζήτημα της διασφάλισης και προστασίας του ιστορικού χώρου του Αρχηγείου της ΕΟΚΑ - Τάφου του Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Σε ανακοίνωση ο ΔΗΣΥ εκφράζει «θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, για την άμεση ανταπόκρισή τους και την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για εξέταση του ζητήματος».

Προσθέτει δε ότι «σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία, προβλέπεται η ματαίωση του διαγωνισμού που αφορούσε την παραχώρηση χρήσης του χώρου».

«Το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας», συμπληρώνει, «έχει ήδη δώσει σχετικές οδηγίες προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, καθώς και προς τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, ώστε να ενημερωθεί αναλόγως και το Ίδρυμα Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή».

«Με την απόφαση αυτή», καταλήγει, «επιδιώκεται το αυτονόητο: ότι η ιστορική μνήμη και οι χώροι που τη συμβολίζουν, όπως ο χώρος όπου έζησε, έδρασε και απεβίωσε ο Αρχηγός του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, δεν παραχωρούνται αλλά προστατεύονται».