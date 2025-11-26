Yπουργός Άμυνας Ισραήλ: Η ηρεμία στον Λίβανο εξαρτάται από την ασφάλεια της χώρας μας

Δεν θα υπάρξει «ηρεμία» στον Λίβανο χωρίς ασφάλεια για τη χώρα του προειδοποίησε σήμερα Τετάρτη 26/11 ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ενώ το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βορρά, και η μέγιστη πίεση θα συνεχίσει να ασκείται και θα ενταθεί», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου, παρουσιάζοντας ως απόδειξη την «εξουδετέρωση» στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ την Κυριακή 23/11 στη Βηρυτό.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς.

