Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιστήμη και Τεχνολογία

Τέλος η ανεξέλεγκτη πρόσβαση: Όριο τα 16 έτη στα social βάζει το Ευρωκοινοβούλιο - Μόνο με άδεια γονέα η πρόσβαση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιου δεν είναι νομικά δεσμευτικό.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα (26 Νοεμβρίου) ψήφισμα που ζητά την απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων τους, ώστε να διασφαλιστεί η «ανάλογη με την ηλικία αλληλεπίδραση στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με προσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, η νομοθεσία προβλέπει «τη θέσπιση ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ηλικίας 16 ετών ως το προεπιλεγμένο όριο κάτω από το οποίο η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, εκτός αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες έχουν δώσει διαφορετική άδεια στα παιδιά τους».

Επίσης, ζητά να οριστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα 13 έτη κατώτατη ψηφιακή ηλικία για την πρόσβαση σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες βίντεο και βοηθούς ΤΝ (Τεχνητής Νοημοσύνης). Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβούλιου δεν είναι νομικά δεσμευτικό.

athensvoice.gr

Tags

SOCIAL MEDIAΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα