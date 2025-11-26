Χαμός αντιδράσεων: Η Αγία Σοφία «δεν μπορεί να αντέξει το βάρος» φωνάζουν ειδικοί και καταγγέλλουν τις τουρκικές Αρχές

Η Αγία Σοφία «δεν μπορεί να αντέξει το βάρος» βαρέων οχημάτων, αναφέροντας ότι «ούτε αυτοκίνητο δεν θα έπρεπε να εισέρχεται» στο μνημείο, ανέφερε ο ιστορικός Ιλμπέρ Ορτάιλι για τις εικόνες βαρέων οχημάτων που εισήλθαν στον εσωτερικό χώρο της Αγίας Σοφίας στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης.

Επεσήμανε ότι οι επιπτώσεις τέτοιων παρεμβάσεων «θα γίνουν αισθητές αργά ή γρήγορα» και εξέφρασε προβληματισμό για την απουσία δημοσιοποιημένων τεχνικών δεδομένων σχετικά με τη στατική αντοχή του κτιρίου.

Από την πλευρά του ο αρχιτέκτονας Κορχάν Γκιουμούς, μέσω δηλώσεων στην εφημερίδα Cumhuriyet, υποστήριξε ότι η χρήση βαρέων μηχανημάτων σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς «εγείρει σοβαρά ζητήματα προστασίας».

Ανέφερε ότι οι διαδικασίες αποκατάστασης «στερούνται επαρκούς συμμετοχής ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων» και επεσήμανε την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και τεχνική τεκμηρίωση.

Ο αρχαιολόγος Νεζίχ Μπασγκελέν, πρόεδρος της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, δήλωσε ότι στη δεύτερη φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκε χρήση οχημάτων μεγάλου βάρους, με το βαρύτερο να φθάνει τους 45 τόνους, στοιχείο που προκάλεσε δημόσια ανησυχία.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να γίνεται «σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές προστασίας», τονίζοντας τον κίνδυνο «μη αναστρέψιμων ζημιών» για το μνημείο.

Κατά την επίσκεψή του στην Αγία Σοφία στις 24 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι διαπίστωσε σκαλωσιές σε χώρους επισκέψιμους από το κοινό και ότι δεν του παρασχέθηκε ειδική τεχνική ενημέρωση από αρμόδιους επιστήμονες.

Ο ιστορικός τέχνης και συγγραφέας Γκιουρόλ Σοζέν, μιλώντας επίσης στην Cumhuriyet, χαρακτήρισε τις εικόνες βαρέων μηχανημάτων «ασύμβατες με τη φύση του μνημείου». Ανέδειξε τη σημασία των ψηφιδωτών και της αρχιτεκτονικής της Αγίας Σοφίας, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «υψηλός βαθμός προσοχής» σε κάθε τεχνική επέμβαση.

Οι τουρκικές αρχές αναφέρουν ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ωστόσο η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ