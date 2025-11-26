Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2026, διασφαλίζοντας σημαντικές πρόσθετες χρηματοδοτήσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η έρευνα, η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια και η στήριξη της γεωργίας.

Ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ως μόνιμος εισηγητής του ΕΛΚ στις επιτροπές Υγείας και Περιβάλλοντος και σκιώδης εισηγητής για άλλα τμήματα του προϋπολογισμού, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση του τελικού πλαισίου, διασφαλίζοντας ότι οι ανάγκες της Κύπρου έχουν περιληφθεί.

Σημαντική διασφάλιση για τη χώρα μας αποτελεί η αύξηση κατά 500 χιλιάδες ευρώ του κονδυλίου που περιλαμβάνει:

τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους της Κύπρου, και

την Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά,

ενίσχυση που υποστηρίζει τόσο το ανθρωπιστικό έργο όσο και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

372,7 εκατ. ευρώ για κομβικά προγράμματα

Ο Προϋπολογισμός περιλαμβάνει συνολικά επιπλέον 372,7 εκατ. ευρώ για προγράμματα που ενισχύουν την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ αυτών:

• αύξηση 105 εκατ. ευρώ για την προώθηση ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων

• αύξηση 20 εκατ. ευρώ για έρευνα στο Horizon Europe

• αύξηση 23,5 εκατ. ευρώ για δίκτυα μεταφορών και ενέργειας

• αύξηση 10 εκατ. ευρώ για το rescEU και την πολιτική προστασία

• αύξηση 10 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE

• αύξηση 10 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση συνόρων

• αύξηση 10 εκατ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα

• αύξηση 3 εκατ. ευρώ για το Erasmus+

• αύξηση 3 εκατ. ευρώ για το EU4Health

Ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Χατζηπαντέλα τόνισε:

«Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2026 αποδεικνύει στην πράξη τη συλλογική μας προσπάθεια για μια πιο ενωμένη, ανθεκτική και δίκαιη Ευρώπη. Μετά από απαιτητικές διαπραγματεύσεις, εξασφαλίσαμε πρόσθετους πόρους που στηρίζουν ουσιαστικές πολιτικές, ενισχύοντας την καθημερινότητα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.»

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση κρίσιμων πολιτικών: όπως η υγεία, οι αγρότες και ιδιαίτερα οι νέοι, καθώς και η επένδυση στην έρευνα, την καινοτομία και το Erasmus+, δημιουργώντας ευκαιρίες που πραγματικά αλλάζουν ζωές.

«Ο Προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί μια ισχυρή δέσμευση: μια Ευρώπη που προστατεύει, που στηρίζει και που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μια Ευρώπη που επενδύει στους ανθρώπους της και στο κοινό μας μέλλον».