Χαμηλός βαθμός στη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη - Διαδικτυακή έρευνα της RetailZoom για τον «Πολίτη»

Σε χαμηλές πτήσεις κινείται η δημοφιλία και εκ των πραγμάτων η αποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας παρότι σε σχέση με την προηγούμενη διαδικτυακή έρευνα του «Πολίτη» (16 Φεβρουαρίου 2025) κάποια ποσοστά παρουσιάζουν βελτίωση, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η εντύπωση που έχει ο μέσος πολίτης ότι αυτός ο Πρόεδρος ζει, αναπνέει και κυβερνά για να διορίζει συγγενείς και φίλους. Το ποσοστό αυτό από 34% τον περασμένο Φεβρουάριο έχει εξακοντιστεί στο 58%! Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα της RetailZoom για λογαριασμό του «Πολίτη», στην οποία έλαβαν μέρος 3.000 άτομα, πάνω από το 30% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Την ίδια στιγμή βαθμολογ...

