Χαμηλός βαθμός στη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη - Διαδικτυακή έρευνα της RetailZoom για τον «Πολίτη»
Τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ποσοστό 34% έκρινε αρνητικά τον Πρόεδρο για τα φαινόμενα νεποτισμού, ενώ σήμερα το ποσοστό που πιστεύει ότι ο Πρόεδρος βολεύει συγγενείς και φίλους έχει πάει στο 58%, με το φαινόμενο αυτό να επιδρά τραγικά σε ό,τι αφορά την πίστη των πολιτών στην αξιοκρατία και τη χρηστή διοίκηση και γενικά στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη
