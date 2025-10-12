Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Χαμηλός βαθμός στη διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη - Διαδικτυακή έρευνα της RetailZoom για τον «Πολίτη»

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Header Image

Τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ποσοστό 34% έκρινε αρνητικά τον Πρόεδρο για τα φαινόμενα νεποτισμού, ενώ σήμερα το ποσοστό που πιστεύει ότι ο Πρόεδρος βολεύει συγγενείς και φίλους έχει πάει στο 58%, με το φαινόμενο αυτό να επιδρά τραγικά σε ό,τι αφορά την πίστη των πολιτών στην αξιοκρατία και τη χρηστή διοίκηση και γενικά στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Σε χαμηλές πτήσεις κινείται η δημοφιλία και εκ των πραγμάτων η αποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας παρότι σε σχέση με την προηγούμενη διαδικτυακή έρευνα του «Πολίτη» (16 Φεβρουαρίου 2025) κάποια ποσοστά παρουσιάζουν βελτίωση, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικονομία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η εντύπωση που έχει ο μέσος πολίτης ότι αυτός ο Πρόεδρος ζει, αναπνέει και κυβερνά για να διορίζει συγγενείς και φίλους. Το ποσοστό αυτό από 34% τον περασμένο Φεβρουάριο έχει εξακοντιστεί στο 58%!  Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα της RetailZoom για λογαριασμό του «Πολίτη», στην οποία έλαβαν μέρος 3.000 άτομα, πάνω από το 30% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Την ίδια στιγμή βαθμολογ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΔημοσκόπηση

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα