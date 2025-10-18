Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τατάρ και Ερχιουρμάν μετρούν ώρες για την αναμέτρηση - Στο Κυπριακό εστιάζουν οι τελευταίες αναφορές

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σε μια προσέγγιση-αιχμή των θέσεών του, ο Ερχιουρμάν θεωρεί ότι οι συνθήκες του σημερινού αδιεξόδου στο Κυπριακό δεν μπορούν να συνεχισθούν και ότι επειγόντως χρειάζεται διαπραγμάτευση.

Λίγες μόνο ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και οι δύο βασικοί υποψήφιο,ι Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν, εστίασαν στο Κυπριακό, ένα θέμα το οποίο έτσι και αλλιώς εξακολουθεί να φιγουράρει πολύ ψηλά στη συνείδηση της τουρκοκυπριακής ...

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΚΛΟΓΕΣ

