Τατάρ και Ερχιουρμάν μετρούν ώρες για την αναμέτρηση - Στο Κυπριακό εστιάζουν οι τελευταίες αναφορές

Λίγες μόνο ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία στα κατεχόμενα για την ανάδειξη νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και οι δύο βασικοί υποψήφιο,ι Ερσίν Τατάρ και Τουφάν Ερχιουρμάν, εστίασαν στο Κυπριακό, ένα θέμα το οποίο έτσι και αλλιώς εξακολουθεί να φιγουράρει πολύ ψηλά στη συνείδηση της τουρκοκυπριακής ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!