Κόμπος για εκλογή Ερχιουρμάν: Τώρα είναι η στιγμή της Τουρκίας να κάνει τη σωστή επιλογή

Την επιβεβαίωση της δέσμευσης της Κυβέρνησης να συζητήσει ενεργά με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος μετά από τη συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

«Χθες πραγματοποιήθηκε μια ψηφοφορία στις κατεχόμενες περιοχές από την Τουρκία. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι να συζητήσουμε ενεργά με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων», δήλωσε σχετικά με τις «εκλογές» στα κατεχόμενα ο κ. Κόμπος.

«Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, πάντα και αποκλειστικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αξίες, αρχές και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε. Εξήγησε περαιτέρω πως «για να συμβεί αυτό, απαιτείται μια αλλαγή πολιτικής από την Τουρκία», προσθέτοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πολλές επιλογές στην Τουρκία. Τώρα είναι η στιγμή της Τουρκίας να κάνει τη σωστή επιλογή».

Αναφερόμενος στα θέματα που απασχόλησαν το ΣΕΥ, ο ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «ενημερωθήκαμε από τους Ουκρανούς συναδέλφους μας σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο, καθώς και για διάφορες επαφές, συναντήσεις και επικοινωνίες των τελευταίων ημερών».

Ο κ. Κόμπος επανεπιβεβαίωσε «την αμετάκλητη υποστήριξή μας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», ενώ επεσήμανε πως αναμένει με ενδιαφέρον τις διπλωματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν, «με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και στη συνέχεια μια διαρκή ειρήνη».

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι «συζητήσαμε τη συμφωνία σχετικά με το σχέδιο Τραμπ, το οποίο αποτελείται από 20 σημεία. Θέλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ για αυτήν την ιστορική στιγμή, καθώς και τη συμβολή του Κατάρ και της Αιγύπτου, δύο μεσολαβητών που έχουν ενεργό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια. Πρόκειται για μια εύθραυστη συμφωνία. Για να εφαρμοστεί πλήρως, απαιτείται η συμμετοχή της ΕΕ και όλων των κρατών μελών ξεχωριστά».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ο κ. Κόμπος τόνισε ότι «η Κύπρος, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, έχει καταθέσει ένα δυναμικό σχέδιο για τη συμβολή της στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ανοικοδόμηση και την ασφάλεια στη Γάζα, το οποίο αντιστοιχεί σε έξι σημεία του σχεδίου Τραμπ».

«Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την ΕΕ και να συνεργαστούμε μαζί της, ώστε η ΕΕ να είναι παρούσα και ενεργή στην προσπάθεια εδραιώσεως και πλήρους εφαρμογής αυτής της συμφωνίας,» κατέληξε ο ΥΠΕΞ.

