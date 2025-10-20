Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε μια ακόμη σορό ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις 20.00 ώρα Κύπρου τη σορό ενός ομήρου, την οποία είχε ανακοινώσει χθες πως εντόπισε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ θα παραδώσουν τη σορό ενός Ισραηλινού κρατούμενου, η εκταφή της οποίας έγινε χθες (την Κυριακή) στη Λωρίδα της Γάζας, στις 20.00» τοπική ώρα και ώρα Κύπρου, λέει το κείμενο.

Θα είναι ο 13ος νεκρός όμηρος που κρατείτο στη Γάζα και παραδίδεται εκ των 28 που η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει δεσμευτεί να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Ισραήλ, την επομένη των ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που έθεσαν σε δοκιμασία την εύθραυστη εκεχειρία η οποία εφαρμόζεται από τις 10 Οκτωβρίου.

"Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε νωρίτερα σήμερα τον Ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Προέδρου Τραμπ, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή", δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, η εκπρόσωπος του γραφείου του.

Ο Νετανιάχου αναμένεται επίσης, σύμφωνα με το γραφείο του, να συναντήσει τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί, μαζί με τη σύζυγό του Ούσα Βανς, το Ισραήλ για λίγες ημέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP