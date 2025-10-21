«Επανάσταση των Τ/κ απέναντι στην Άγκυρα»: Πώς διαβάζουν την επικράτηση Ερχιουρμάν, Φουρλάς και Γεωργίου

Αναγεννάται η ελπίδα για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στο Κυπριακό, μετά το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα κατεχόμενα και την νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν, δήλωσε στον «Π» ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα αντανακλά τη βούληση των Τουρκοκυπρίων για λύση στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

«Παρά τις δημοσκοπήσεις που προμήνυαν την έκβαση, εντυπωσιακή ήταν η απόκλιση των ποσοστών ανάμεσα στους δύο υποψηφίους», σημείωσε ο κ. Γεωργίου, υπογραμμίζοντας πως «οι έντονες τουρκικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, δεν απέδωσαν».

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ υπενθύμισε ότι «παρά τα όσα έγιναν, οι παρεμβάσεις αυτές δεν έπιασαν τόπο, όπως συνέβη πριν από πέντε χρόνια, όταν τελικά εκλέχθηκε ο κ. Τατάρ, ο οποίος σε συνεννόηση με την Άγκυρα προώθησε την πολιτική των δύο κρατών και της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας».

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι το αποτέλεσμα δείχνει καθαρά την επιθυμία των Τουρκοκυπρίων να επανέλθει το Κυπριακό στη συμφωνημένη βάση των Ηνωμένων Εθνών. «Η κοινωνία στα κατεχόμενα στέλνει μήνυμα επανένωσης και ευρωπαϊκής προοπτικής. Θέλουν να αποκτήσουν την κυπριακή ιθαγένεια, να συμμετάσχουν στην Ευρώπη, στα προγράμματα και στις ελευθερίες που απορρέουν από αυτήν — ακόμη και στα Erasmus», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, κάλεσε σε ρεαλισμό και προσοχή: «Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο κ. Ερχιουρμάν έχει δεσμευθεί να συνεννοηθεί με τον κ. Ερντογάν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και να καλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Επίκειται και η συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τα πράγματα παίρνουν τροχιά που θα δείξει αν υπάρχει πραγματική βούληση».

Αναφερόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Ευρωβουλευτής σημείωσε: «Μέχρι τώρα είχε έναν εύκολο αντίπαλο απέναντί του, τον κ. Τατάρ, που μιλούσε για απαράδεκτες θέσεις. Τώρα είναι η ώρα να αποδειχθεί αν πράγματι επιδιώκει λύση στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της διαδικασίας του Κραν Μοντανά. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πήδημα».

Τέλος, ο κ. Γεωργίου επισήμανε πως η προοπτική επίλυσης του Κυπριακού εξαρτάται όχι μόνο από την ηγεσία των δύο κοινοτήτων, αλλά και από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. «Αν τα πράγματα κινηθούν μπροστά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις στην περιοχή, τα ενεργειακά ζητήματα, οι ευρωτουρκικές και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις», τόνισε, προσθέτοντας πως «το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο προϊόν της αριστεράς ή του κέντρου, αλλά ευρύτερης κοινωνικής συσπείρωσης υπέρ της λύσης».

Λουκάς Φουρλάς: «Η νίκη Ερχιουρμάν είναι μια επανάσταση των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην Άγκυρα»

Ως μια «επανάσταση» των Τουρκοκυπρίων απέναντι στις παρεμβάσεις της Άγκυρας χαρακτήρισε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ, Λουκάς Φουρλάς, τη νίκη του Τοφάν Ερχιουρμάν στις «εκλογές», σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα αυτό γεννά νέα ελπίδα για το Κυπριακό

«Όσον αφορά τη νίκη του Ερχιουρμάν, δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω το αποτέλεσμα. Είναι ένας άνθρωπος που από την αρχή διαφοροποιήθηκε από τις σκληρές θέσεις του Τατάρ. Εγώ το βλέπω ως μια “επανάσταση” των Τουρκοκυπρίων απέναντι στην Άγκυρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στους δημοσιογράφους της κυπριακής αποστολής στο Στρασβούργο.

Ο κ. Φουρλάς επισήμανε ότι το ζητούμενο τώρα είναι η στάση που θα τηρήσει η Τουρκία απέναντι στον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη. «Αυτό που όλοι αναμένουμε είναι να δούμε το πόσο θα τον αφήσει ελεύθερο να εκφραστεί και να εφαρμόσει την πολιτική που εξήγγειλε προεκλογικά. Οι Τουρκοκύπριοι έδειξαν τι θέλουν· το ζήτημα είναι πλέον αν μπορούν να το υλοποιήσουν».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις στις Βρυξέλλες, ο Ευρωβουλευτής σημείωσε: «Από την ώρα που ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο, πολλοί με πλησίασαν λέγοντάς μου το εξέλαβαν την εξέλιξη αυτή ως θετική. Όμως τους είπα πως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη στάση της Άγκυρας. Αν ο Ερχιουρμάν βρεθεί αντιμέτωπος με εμπόδια από την Τουρκία, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Σχολιάζοντας τα συνθήματα που ακούστηκαν έξω από τα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τόνισε: «Το “Διώξε αύριο τον πρέσβη της Τουρκίας” είναι ένα μήνυμα προς την Άγκυρα: “Αναμείχθηκες υπερβολικά”. Δεν είναι εύκολο, φυσικά, αλλά αποτελεί μια μορφή αντίστασης. Ο Ακιντζί είχε καλές προθέσεις και οι θέσεις του ήταν πολύ κοντά στη λύση, αλλά δεν τον άφησαν να τις υλοποιήσει».

Ο κ. Φουρλάς υπογράμμισε ότι «αναγεννάται μια ελπίδα» και πως τώρα το στοίχημα είναι η σωστή διαχείριση του νέου σκηνικού. «Η κυβέρνηση ήδη χαιρέτισε το αποτέλεσμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπούμε σε μια νέα διαδικασία. Υπάρχουν γραμμές και πλαίσιο· από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το έδαφος και πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Όμως το γεγονός ότι γεννιέται ξανά μια ελπίδα, είναι θετικό και το κρατώ», κατέληξε.