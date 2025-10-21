Πάει Βρυξέλλες η Αννίτα για τη Σύνοδο του ΕΛΚ: «Η Κύπρος πρέπει να είναι στον πυρήνα της ευρωπαϊκής άμυνας»

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου αναχωρεί αύριο για Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με επίκεντρο την άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Σε δηλώσεις η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «συμφωνούμε με την επιτάχυνση των ενεργειών της Ευρώπης για μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας». Πρόσθεσε ότι «η Κύπρος πρέπει να είναι στον πυρήνα αυτής της πολιτικής και θα επιμείνουμε στην αύξηση των δαπανών μας για την άμυνα». Συνεχίζοντας είπε ότι «θα προτάξουμε εκ νέου ότι η Τουρκία δεν έχει ρόλο στο πρόγραμμα SAFE, χωρίς να αλλάξει στάση και συμπεριφορά, πρώτιστα στο Κυπριακό και στο Αιγαίο, όπως προβλέπεται στο ομόφωνο ψήφισμα που πέτυχε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στη Βαλένθια».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ δήλωσε ότι «θα αναδείξουμε τη θέση μας για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ενίσχυση της ενιαίας αγοράς». Πρόσθεσε πως «θα εγείρουμε επίσης την ανάγκη για υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με περισσότερη όμως ευελιξία, για να ενισχυθεί έτσι η συνολική ανταγωνιστικότητα».

Ακολούθως υποστήριξε ότι «κρίνουμε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας ένας πιο ενεργός ρόλος της ΕΕ σε σχέση με τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή καθώς και για την ανοικοδόμηση της Γάζας». Συνεχίζοντας είπε ότι «θα αναδείξουμε έτσι τον ρόλο της Κύπρου ως το εγγύτερο κράτος μέλος στην περιοχή, για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της Ευρώπης τόσο με το Ισραήλ όσο και με τα μετριοπαθή αραβικά κράτη».