Θέλει να δει τον Έρχιουμαν ο Ντιάν: Αρχές Νοεμβρίου η κάθοδος Ολγκίν στη Κύπρο

Καλά ενημερωμένος για όλες τις πτυχές του Κυπριακού και τις τρέχουσες εξελίξεις εμφανίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Ντιάν μιλά απευθείας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και διατηρεί πολύ στενή σχέση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής απάντηση από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν για τη διευθέτηση συνάντησης, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν στο ενδεχόμενο πρώτης επίσκεψης του κ. Έρχιουρμαν στην Άγκυρα πριν από οποιαδήποτε επαφή με τον αξιωματούχο των ΗΕ.

Ο Χασίμ Ντιάν, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, «είναι ιδιαίτερα ενήμερος για τα ζητήματα του Κυπριακού», ενώ ήδη έχει πραγματοποιήσει επίσκεψη στη νεκρή ζώνη και σε περιοχές όπου κατά καιρούς είχαν καταγραφεί εντάσεις και προκλήσεις. Παράλληλα, αναμένεται να καταβάλει προσπάθειες και στο ζήτημα της κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, καθώς και στην ενίσχυση του έργου των τεχνικών επιτροπών.

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της απεσταλμένης του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται περίοδος μεταξύ 3 και 11 Νοεμβρίου, ωστόσο απαιτείται επιβεβαίωση από τα Ηνωμένα Έθνη. Το κλειδί για την επίσκεψη θεωρείται η πραγματοποίηση συνάντησης Έρχιουρμαν–Ντιάν, καθώς, η Ολγκίν θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα έχει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Ο στόχος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για μια νέα πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό παραμένει εντός του τρέχοντος έτους, αν και μετά την εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη το χρονοδιάγραμμα αυτό μπορεί να μετακινηθεί.

