Θα γίνει κάτι με τις Δύμες;

Ίδια παραμένει εδώ και πολλούς μήνες η απαράδεκτη κατάσταση στις Δύμες, με τα δεκάδες αυτοκίνητα και άλλα μπάζα σε δασώδη περιοχή. Το Κίνημα Οικολόγων, πάντως, συνεχίζει τις παρεμβάσεις και ζητά από τους αρμοδίους να λάβουν επιτέλους μέτρα. Χθες την περιοχή επισκέφθηκε ξανά η Αστυνομία με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία όπου επιθεώρησαν ξανά την κατάσταση που επικρατεί, διαπιστώνοντας ότι έγινε μηδαμινή έως ελάχιστη πρόοδος. Συμφώνησαν να δώσουν άλλη μία διορία και από εκεί και πέρα θα λάβουν περισσότερα μέτρα. Θυμίζουμε πάντως ότι ο κοινοτάρχης μιλώντας στον «Π» είπε ότι έδωσε διορία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις. Θα το παρακολουθούμε…

