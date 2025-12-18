Εκδήλωση διαμαρτυρίας Παφιτών αγροτών στην περιοχή της Τίμης

Εκδήλωση διαμαρτυρίας οργανώνουν στις 10 το πρωί σήμερα Πέμπτη στην περιοχή της Τίμης και οι Παφίτες αγρότες διαμαρτυρόμενοι για το πλαίσιο που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική.

Οι γεωργοί της επαρχίας Πάφου αναμένεται με τα τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα να συγκεντρωθούν στο δρόμο της Τίμης παρά την έξοδο του αεροδρομίου όπου και αναμένεται να αποκόψουν για λίγα λεπτά την κυκλοφορία.

Oι αγρότες θα κινηθούν με τα τρακτέρ τους και άλλα μέσα προς την Λευκωσία όπου θα επιδοθεί το κοινό υπόμνημα στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, και ακολούθως θα καταλήξουν στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα επιδοθεί επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι Γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς».

Σημειώνεται πως το πανευρωπαϊκό γεωργικό κίνημα αντιτίθεται στην μείωση του προϋπολογισμού για την κοινή αγροτική πολιτική κατά 20% και την ενσωμάτωση της ΚΑΠ στο Κοινό Ταμείο, καθώς κάτι τέτοιο, όπως υποστηρίζουν αντιστρατεύεται τις Συνθήκες της ΕΕ και υπονομεύει τη στήριξη προς έναν τομέα κρίσιμο για την επισιτιστική ασφάλεια.

Οι Κύπριοι αγρότες προτάσσουν και τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της ανομβρίας αλλά και του συνεχώς αυξανόμενου κόστους παραγωγής.