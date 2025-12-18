Αντιπολίτευση ή λάιτ... συμπολίτευση;

Οι πολιτικές κάθε κυβέρνησης δεν υλοποιούνται με διακηρύξεις αλλά με κονδύλια που διαχειρίζεται. Επομένως όταν ο ΔΗΣΥ υπερψηφίζει τον προϋπολογισμό στην ουσία εγκρίνει τις κυβερνητικές πολιτικές. Πώς, επομένως, το πρώτο κόμμα κατατάσσει τον εαυτό του στην αντιπολίτευση; Σε τι αυτή η παράταξη θεωρεί ότι αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση; Σε όλες τις βασικές οικονομικές παραμέτρους δεν φέρνει αντίρρηση. Προφανώς ο ΔΗΣΥ στην επικρατούσα σύγχυσή του έχει αλλάξει πλήρως την ερμηνεία του όρου «αντιπολίτευση». Και δεν είναι συνεχώς ορθολογικό να επικαλούνται δήθεν την ισορροπία της οικονομίας. Αν πάνε λίγο προς την κοινωνία, θα διαπιστώσουν το οικονομικό χάσμα που μεγαλώνει. Καλύτερα να λένε ότι ανήκουν στη... λάιτ συμπολίτευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΟΡΝ