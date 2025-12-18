Ο Φυτιρής και οι φουρτούνες

Όχι απλά σε φουρτούνα αλλά σε μανιασμένα κύματα έπεσε με το καλημέρα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής. Το ένα συμβάν διαδέχεται το άλλο και κυριολεκτικά δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα. Ειδικά σε σχέση με όσα συμβαίνουν στις Κεντρικές Φυλακές. Προγραμμάτισε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και άπαντες αναμένουν τις αποφάσεις του. Και εάν είναι σε κάτι που ελπίζουν όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για να αλλάξει αυτή η εικόνα είναι το γεγονός ότι προέρχεται από τις τάξεις του ναυτικού, διετέλεσε διοικητής ΟΥΚ και επομένως ξέρει από φουρτούνες και κύματα.

ΠΥΡ