Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ο Φυτιρής και οι φουρτούνες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όχι απλά σε φουρτούνα αλλά σε μανιασμένα κύματα έπεσε με το καλημέρα ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής. Το ένα συμβάν διαδέχεται το άλλο και κυριολεκτικά δεν προλαβαίνει να πάρει ανάσα. Ειδικά σε σχέση με όσα συμβαίνουν στις Κεντρικές Φυλακές. Προγραμμάτισε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και άπαντες αναμένουν τις αποφάσεις του. Και εάν είναι σε κάτι που ελπίζουν όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για να αλλάξει αυτή η εικόνα είναι το γεγονός ότι προέρχεται από τις τάξεις του ναυτικού, διετέλεσε διοικητής ΟΥΚ και επομένως ξέρει από φουρτούνες και κύματα.

ΠΥΡ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα