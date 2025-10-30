Κλειδώνει η ημερομηνία του εκλογικού συνέδριου του CTP - Ιντσιρλί και Σαχαλί εξήγγειλαν υποψηφιότητα

Ξεκινά και επίσημα η κούρσα για την θέση του Προέδρου στο Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (CTP), με το βλέμμα στραμμένο στην επιλογή του διαδόχου του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία του τουρκοκυπριακού κόμματος.

Σύμφωνα με την Kıbrıs Postası η ημερομηνία του συνεδρίου θα καθοριστεί απόψε, μετά τη συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου του κόμματος.

Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι και Ερκούτ Σαχάλι οι πρώτοι υποψήφιοι

Η «βουλευτής» του CTP, Σιλά Ουσάρ Ιντσιρλί, είχε ήδη ανακοινώσει πρώτη την υποψηφιότητά της πριν από λίγες ημέρες, σε μαζική εκδήλωση του κόμματος στη Λευκωσία.

Αμέσως μετά, ο Ερκούτ Σαχαλί, γενικός γραμματέας και αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος είχε αφήσει νωρίτερα να εννοηθεί ότι προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα, ανακοίνωσε κι αυτός επίσημα ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία.

Ο «βουλευτής» Ασίν Ακάνσοι δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα την απόφασή του, παρότι με δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία του κόμματος.

Σαχαλί: «Είμαι έτοιμος να γίνω πρόεδρος»

Ο Ερκούτ Σαχαλί ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του χθες αναφέρωντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη: «Δεν είμαι της λογικής ‘δεν το ήθελα αλλά πιέστηκα’. Είμαι έτοιμος να γίνω πρόεδρος». «Έχω υπηρετήσει σε όλες τις βαθμίδες του κόμματος, εκτός από την προεδρία των τοπικών οργανώσεων και τη γενική προεδρία. Διαθέτω την απαραίτητη εμπειρία και απολαμβάνω ισχυρής στήριξης μέσα στο κόμμα» πρόσθεσε.

Ακάνσοι «Υπάρχει πίεση να είμαι υποψήφιος»

Ο «βουλευτής» του CTP, Ασίν Ακάνσοι, είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες: «Δεν με ενδιαφέρει η θέση, ποτέ δεν απέφυγα καμία ευθύνη. Όποια αποστολή μου δόθηκε, την εκτέλεσα με χαρά. Υπάρχει μεγάλη πίεση να είμαι υποψήφιος για την προεδρία».

Προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές

Στις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Απριλίου για τη θέση του γενικού γραμματέα, Σαχαλί, Ακάνσοι και Ιντσιρλί ήταν αντίπαλοι.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε δύο γύρους, με τον Σαχαλί να επικρατεί με 40 ψήφους έναντι 39 της Ιντσιρλί και να εκλέγεται γενικός γραμματέας.